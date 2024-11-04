'Стальной фронт' изготовил защитные экраны для бронеавтомобилей 'Казак'

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова продолжает обеспечивать украинским военным защиту на передовой. В этот раз инженеры создали специальные экраны для машин "Казак", предназначенные для защиты от дронов-камикадзе и обломков боеприпасов. Первую партию из 18 экранов уже готовят для передачи 46 бригаде Десантно-штурмовых войск, активно использующей машины "Казак" в боевых действиях.

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Об этом сообщила пресс-служба "Стальной фронта".

"Защитные экраны для техники созданы с учетом особенностей боевых задач и специфики каждой модели", – пояснил представитель Стального фронта. "Мы тесно сотрудничали с военными инженерами, чтобы обеспечить оптимальный уровень защиты и сохранить маневренность машин 'Казак'."

Машины "Казак" – это серия украинских бронеавтомобилей, предназначенных для транспортировки личного состава, выполнения боевых задач и защиты военных в зоне боевых действий. Они стали популярны в украинской армии благодаря своей мобильности, бронезащите и адаптации к условиям современной войны.

Изготовленные из высококачественной стали, защитные экраны обеспечивают надежную защиту "Казаков" без ограничения мобильности. Благодаря такой конструкции экраны задерживают обломки и дроны, минимизируя их контакт с корпусом машины, уменьшая риск повреждения техники и угрозу для экипажа.

Инициатива "Стальной фронт" планирует продолжить изготовление экранов и в дальнейшем снабжать техникой другие подразделения ВСУ. После успешного внедрения защитных решений для машин Козак компания рассматривает возможность производства подобных экранов для другой техники по запросу военных.