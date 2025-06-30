Спецслужбы РФ начали выманивать деньги у родственников украинских пленных: как работает циничная схема

Украинцам следует быть бдительными – российские спецслужбы создают фейковые сайты и телеграм-каналы, чтобы выманивать деньги и личные данные у родственников пропавших без вести. Схема работает через манипуляции доверием, обещания помощи и психологическое давление, а взамен – использует боль для пропаганды и шантажа.

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Об этом рассказывают журналисты "Суспільного", которые выяснили, как работает схема. Украинцы, которые ищут пропавших родственников, военных или гражданских, часто оказываются в ситуации полной неизвестности. В отчаянии люди обращаются к любым ресурсам, чтобы получить хотя бы крупицу информации.

Под видом помощи Россия создает каналы, маскирующиеся под волонтерские или правозащитные организации. Названия звучат правдоподобно: "Щит матерей", "Украина пропадает без вести", "Гуманитарная поисковая миссия". Они якобы оказывают помощь в поисках пленных или пропавших без вести. Человеку предлагают заполнить анкету или написать в чат. Сперва – бесплатно, без обязательств, якобы только для того, чтобы "передать данные" на проверку.

Но дальше схема набирает обороты. Начинается психологическое давление, обещания связи с пленным, возможности поговорить по телефону, увидеть видео. И обязательно – условие перечислить определенную сумму, иногда требуют не деньги, а скан-копии документов, военные выписки, фото. Все это – сбор разведывательной информации, которую россияне используют для фабрикации обвинений или шантажа.

Еще одна часть схемы – подмена. Например, создается телеграм-канал с украинским названием, где выкладываются фото военных документов, обгоревших вещей, тела или просто списки имен. Люди видят в комментариях знакомые фамилии или упоминания о родных бригадах и начинают контактировать с администраторами. Те отвечают, поддерживают разговор, а дальше требуют либо данные, либо средства. Если родственник не выполняет условия – человека блокируют или угрожают, что он "потеряет шанс" узнать что-то о пропавшем.

Особенно циничным является использование образа "мам" или "жен", которые якобы также ищут родных. Они становятся "модераторами" чата, входят в доверие, расспрашивают, собирают информацию. Некоторые из них – фейковые аккаунты, созданные специально для выманивания эмоций и деталей.

В этих чатах и каналах нередко транслируют видео с "военнопленными", которые читают заранее написанный текст. Цель – продвигать российские нарративы, создавать впечатление, что Украина своих не ищет, а "спасти" может только обращение к "правильным людям" – то есть фейковым организациям. После этого родственники начинают сомневаться в официальных источниках, отчаиваются, становятся еще более уязвимыми к манипуляциям.

В некоторых случаях после общения по поводу псевдопомощи родственники узнают, что личные данные их близких или даже их самих впоследствии появляются на других российских ресурсах. То есть эти структуры между собой связаны в единую сеть, которая собирает информацию, осуществляет шантаж, распространяет фейки и обслуживает пропаганду.

Реальные же международные организации, такие как Международный Красный Крест, сегодня не имеют доступа к украинским военнопленным на территории России. Официальные механизмы поиска работают медленно, но прозрачно: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Служба розыска при МВД, уполномоченный по правам человека.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по Украине распространяется фейковая информация о якобы выплате 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал после 24 февраля 2022 года, однако никакого постановления или государственной программы с такими выплатами не существует. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные на сомнительных ресурсах.

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