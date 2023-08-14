Специалистов катастрофически не хватает: кому легче всего найти работу в Украине

В Украине не хватает специалистов сразу по ряду профессий. Т.е., устроиться на соответствующие должности, имея соответствующие навыки и образование, легче. В частности речь идет о врачах общей практики, терапевтах и электромонтерах.

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Об этом рассказали в Госслужбе занятости, передает УНН.Там отметили, что в настоящее время:

на врачей общей практики заявлено 220 вакансий при всего 5 безработных;

на врачей-терапевтов – 148 вакансий при 9 безработных;

на электромонтеров – 650 вакансий при 237 безработных.

Кроме того, существенный недобор наблюдается и по другим специальностям. В частности:

на слесаря-сантехника заявлено 373 вакансии при 134 безработных;

на слесаря-электрика – 212 вакансий при 39 безработных;

на токаря – 376 вакансий при 139 безработных.

Почему трудно находить людям работу

Как объяснили в Госслужбе, одной из основных проблем обеспечения потребности работодателей в работниках и трудоустройства безработных является профессионально-квалификационный дисбаланс. Т.е., для работы по одним специальности критически не хватает людей, а для других их слишком много.

Еще одна проблема – безработных женщин в Украине стало намного больше, чем мужчин. Что, вероятно, связано с тем, что многие мужчины сейчас находятся в рядах украинской армии, защищая страну от России.

"Если до начала войны в структуре безработных женщины составляли 56%, то сегодня доля женщин выросла до 71%. Поэтому возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно востребованы среди мужчин", – рассказали в службе.

Сколько в Украине официальных безработных

В целом же, по состоянию на 1 августа 2023 года на учете в Госслужбе занятости находились 112 тыс. зарегистрированных безработных. Вакансий же насчитывалось почти в 2 раза меньше – около 60 тысяч.

Однако реальные цифры, вероятно, совсем другие. Ведь:

многие безработные не становятся на учет;

работадатели ищут персонал, не прибегая к услугам службы занятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, 70% соискателей работы в Украине в той или иной степени недовольны зарплатами. Тем не менее ситуация уже в скором времени может измениться, ведь сразу 63% работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам.

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