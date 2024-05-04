Создание ликвидной биржевой торговли газом как в Европе станет гарантией обеспечения собственным ресурсом, – Омельченко

Создание ликвидной биржевой торговли газом в Украине станет лучшей гарантией обеспечения собственным ресурсом.

Об этом написал в Facebook директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Лучшей гарантией обеспеченности ресурсами является не усиление закрытости украинского рынка как "вещи в себе", а его евроинтеграция путем достижения "market coupling". В этом контексте нет альтернативы созданию ликвидной биржевой торговли в соответствии с Директивами ЕС, которые Украина обязана имплементировать в рамках своего стратегического пути к вступлению в Евросоюз", - написал он.

В качестве примера он привел энергетический кризис в Европе, спровоцированный россией в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тогда стоимость газа в Европе существенно выросла, потому что зависимость ЕС от российского газа достигала 42%.

Омельченко подчеркнул, что в этих чрезвычайных обстоятельствах никто не начал сворачивать биржевую торговлю, запрещать экспорт, внедрять установление предельных цен для населения на уровне, не покрывающем расходы поставщиков или создавать единого монополиста.

В Евросоюзе был принят пакет чрезвычайных решений REPowerEU, предусматривающий планы по диверсификации поставок и ускорению "зеленого" перехода благодаря развитию ВИЭ и проектов по энергосбережению.

"В результате рынок постепенно нормализовался и цены начали снижаться. Либеральная модель рынка ЕС победила в газовой войне с РФ, на что в Кремле точно не рассчитывали", – подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что в Украине ситуация с самообеспечением газом гораздо лучше, чем в ЕС. Поэтому в Украине сложились чрезвычайно благоприятные условия для либерализации рынка газа в интересах потребителей и развития биржевой торговли, как его неотъемлемой составляющей.

"По моему мнению, определяющим сдерживающим фактором евроинтеграции газового рынка Украины является устаревшее мышление с рудиментами советских представлений об экономике со стороны государственных руководителей и значительной части общества. Не надо ждать лучших времен для реформ, поскольку их можно и не дождаться. Наилучшее время для необходимых преобразований всегда настоящее", - подытожил эксперт.

Ранее в комитете Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам заявляли, что Украина нуждается в внедрении биржевой торговли на рынке природного газа.