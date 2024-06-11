Совершенство в красоте без вреда для животных – философия Группы L'Oréal

Группа L'Oréal с 1989 года создает красоту, не тестируя продукты и ингредиенты на животных. Компания уверена: мир без тестирования на животных – это реальность, которой необходимо достичь.

Это решение является частью обязательства компании об этической ответственности, научных инновациях и защите прав животных. Об этом рассказала пресс-служба L'Oréal.

Группа постоянно инвестирует в развитие методов тестирования, которые не предполагают испытаний на животных, и объединяет на этом пути все научное сообщество. L'Oréal также сотрудничает с регуляторными органами и лицами, которые принимают решения, чтобы положить конец тестированию на животных во всем мире.

Более 40 лет назад L'Oréal стала пионером в разработке реконструированной кожи человека, позволяющей оценить влияние на нее косметических продуктов и ингредиентов. Сегодня в лабораториях Episkin во Франции, Китае и Бразилии компания производит разные типы реконструированной кожи и передает эту технологию для использования в тестированиях продукции без привлечения животных.

Кроме реконструированной кожи, компания разрабатывает другие прогностические методы, например молекулярное моделирование, экспертные токсикологические системы и методы визуализации. Ученые из L'Oréal продолжают работать над новыми "неживотными" методами тестирования, в частности на базе искусственного интеллекта.

Приверженность этическим стандартам является частью программы устойчивого развития L'Oréal в интересах будущего. Обязательства компании охватывают амбициозные цели до 2030 года в рамках программы устойчивого развития и преследуют цель привлечь всю экосистему ради создания более инклюзивного и устойчивого общества, включая разработку альтернативных методов тестирования.

Группа L'Oréal активно участвует в международных научных проектах, таких как LRSS, EPAA и RiskHunt3R, и постоянно делится своими знаниями с научным сообществом. Компания организует тренинги и вебинары через Академию Episkin и AFSA, активно участвуя в научных конгрессах.

В L'Oréal уверены, что у красоты есть сила менять мир к лучшему. Поэтому инвестиции в научные исследования, чтобы гарантировать безопасность продукции без ущерба для животных, будут продолжаться.

L'Oréal – косметическая группа № 1 в мире. В уникальном портфолио компании – 36 всемирно известных брендов, таких как: L'Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, CeraVe, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kérastase и другие.

"Социальная миссия компании L'Oréal, направленная на решение важных для общества вопросов, является частью ДНК корпоративной ответственности", – заверили сотрудники.