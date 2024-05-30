Сотен украинских беженцев в Норвегии могут предложить покинуть страну: какие причины

Норвежский Директорат по вопросам иммиграции объявил о начале индивидуального рассмотрения ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которое может относиться от 800 до 1000 человек. Отмечается, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются, 370 (или 47%) – это мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет.

Об этом заявила министерша юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, сообщает NRK. "Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации, в которой оказался человек. Среди прочего – откуда он приехал ", – заявила Мель.

Согласно данным, предоставленным министером юстиции и чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмилией Энгер Мель, это касается от 800 до 1000 человек. В своем официальном письме к медиа иммиграционная служба подчеркнула, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются, 47% составляют мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет.

В то же время, министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против России в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии. "Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом частном случае", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что правительство Норвегии уже приняло меры по управлению потоком украинских беженцев. В частности, Эмилия Энгер Мель сообщила, что эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и власти до сих пор рассматривают возможность дальнейшего уменьшения этого показателя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе (ЕС) задумались о введении денежных выплат украинцам, которые после окончания войны будут возвращаться на Родину. Предполагается, что помощь будут оказывать страны-члены ЕС.

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