Доплаты украинцам за возвращение домой могут ввести в ЕС: комитет ПАСЕ принял решение

В Европейском Союзе (ЕС) задумались о введении денежных выплат украинцам, которые после окончания войны будут возвращаться на Родину. Предполагается, что помощь будут предоставлять сами страны-члены ЕС.

Такое решение принял Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 29 мая, сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). Следует учитывать, что решение носит рекомендационный характер.

Соответственно, ни суммы, ни порядок возможных выплат пока неизвестны. "Норма была добавлена в большой доклад, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине", – объяснил Гончаренко.

При этом идея не очень нова. Ранее отдельные страны Европы (не члены ЕС) уже планировали или даже внедряли подобные программы. К примеру, Норвегия с 2023 года платит 17,5 тыс. крон (1,2 тыс. долларов) каждому украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в стране и готов вернуться на Родину. Деньги дают только тем, кто готов купить билет в Украину и сразу же вернуться домой.

Подобную инициативу рассматривали и в Швейцарии, но так и не утвердили ее окончательно. Предполагалось, что эта страна может ввести доплату украинцам в сумме до 4355 долларов за досрочное возвращение домой.

Напомним, возвращение беженцев в Украину является важным условием для того, чтобы не допустить тотального кризиса на рынке труда. Ведь в Украине уже намечается дефицит кадров, который, по расчетам аналитиков, в будущем только усилится. Дефицит кадров обойдется Украине в миллиарды долларов, которые недополучит экономика из-за искусственного сдерживания развития компаний.

В то же время все меньше украинских беженцев за рубежом планируют переехать обратно в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% до 26%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ПАСЕ призвала передать замороженные активы центрального банка РФ на восстановление Украины. При этом ассамблея рекомендовала властям ЕС расширить действие конфискации и на арестованные активы российских олигархов, которые сотрудничают с Кремлем.

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