SOCAR укрепляет лидерство в прозрачности и уплате налогов среди АЗС
Сеть автозаправочных комплексов SOCAR продолжает демонстрировать высокую финансовую ответственность на украинском рынке, регулярно входя в число лидеров по налоговым отчислениям. Эти результаты подтверждают ее позицию как одного из самых прозрачных игроков топливного сектора.
В первом квартале 2025 года компания показала значительные успехи:
- 1-е место по объему налогов, уплаченных с продажи топлива.
- 2-е место по размеру отчислений, связанных с заработными платами персонала.
Новые Достижения во II Квартале 2025 года
Во втором квартале 2025 года SOCAR также удержала ведущие позиции:
- Компания заняла 1-е место по уплате налогов, рассчитанных на каждый литр реализованного топлива.
- Снова подтвердила 2-е место по объему налогов на работников (НДФЛ и военный сбор).
Историческая Динамика отчислений
Положительные результаты являются частью устойчивой тенденции. Например, в третьем квартале 2024 года SOCAR была безоговорочным лидером, заняв первое место как по налогам с топлива, так и по отчислениям на работников.
Даже во втором квартале 2024 года компания была на третьем месте по налогам с топлива и на втором по налогам на персонал. В общем, в течение 2024 года SOCAR трижды возглавляла рейтинг по уплате налогов с реализации топлива и дважды была второй по отчислениям, связанным с зарплатами.