SOCAR укрепляет лидерство в прозрачности и уплате налогов среди АЗС

Сеть автозаправочных комплексов SOCAR продолжает демонстрировать высокую финансовую ответственность на украинском рынке, регулярно входя в число лидеров по налоговым отчислениям. Эти результаты подтверждают ее позицию как одного из самых прозрачных игроков топливного сектора.

В первом квартале 2025 года компания показала значительные успехи:

1-е место по объему налогов, уплаченных с продажи топлива.

по объему налогов, уплаченных с продажи топлива. 2-е место по размеру отчислений, связанных с заработными платами персонала.

Новые Достижения во II Квартале 2025 года

Во втором квартале 2025 года SOCAR также удержала ведущие позиции:

Компания заняла 1-е место по уплате налогов, рассчитанных на каждый литр реализованного топлива.

по уплате налогов, рассчитанных на каждый литр реализованного топлива. Снова подтвердила 2-е место по объему налогов на работников (НДФЛ и военный сбор).

Историческая Динамика отчислений

Положительные результаты являются частью устойчивой тенденции. Например, в третьем квартале 2024 года SOCAR была безоговорочным лидером, заняв первое место как по налогам с топлива, так и по отчислениям на работников.

Даже во втором квартале 2024 года компания была на третьем месте по налогам с топлива и на втором по налогам на персонал. В общем, в течение 2024 года SOCAR трижды возглавляла рейтинг по уплате налогов с реализации топлива и дважды была второй по отчислениям, связанным с зарплатами.