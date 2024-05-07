Собственники отказались удерживать цены: в Киеве резко переписали стоимость квартир

В Киеве ощутимо подорожали квартиры на вторичном рынке. За последние 6 месяцев цена квадратного метра увеличилась более чем на 5 000 грн – со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше – почти на 7 000 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 44 205 до 85 819 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 41 614 грн – почти целый квадратный метр в самом дешевом районе.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 44 205 грн. А также:

Святошинском, – 52 123 грн;

Дарницком – 53 484 грн;

Подольском – 54 177 грн;

Оболонском – 57 428 грн;

Голосеевском – 57 957 грн;

Днепровском – 58 503 грн;

Соломенском – 58 939 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 85 819 грн. А кроме того, в Шевченковском – 73 556 грн.

Сколько стоит "квадрат" в киевской 1-комнатной квартире

В целом же, по данным экспертов, для 1-комнатных квартир владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 45 000 грн – по такой цене формируется 7,8% объявлений о продаже. А также и 48 000 грн – 7,6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 9 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т.н. "хрущевках" – малометражных обычно 5-этажных панельных и кирпичных домов без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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