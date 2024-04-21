Собственники отказались от прежних цен: по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир
Практически по всей Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днепропетровской области – на 4%, до средних 42 954 долларов.
В целом рост цен составил от 0,1% до 19%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Волынской, покупать1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:
- Черновицкой – на 9,3%;
- Ивано-Франковской – 4%;
- Черниговской – 4%;
- Сумской – 4%.
В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 0,1%.
Подешевело же такое жилье в диапазоне 1-4%. Кроме Днепропетровской области цены снизились в:
- Черкасской – на 3%;
- Ривненской – 3%;
- Харьковской – 3%;
- Полтавской – 2.2%;
- Винницкой – 2%;
- Запорожской – 2%;
- Николаевской – 1,1%;
- Одесской – 1%.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 20 738 до 93 168 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 20 738 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожская – в среднем 22 612 доллара;
- Николаевская – 23 164 доллара;
- Кировоградская – 27 902 доллара;
- Сумская – 28 867 долларов.
Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 93 168 доллара. А кроме того:
- во Львовской области – 69 680 долларов;
- Закарпатской – 53 401 доллара.
- Винницкой – 51 935 долларов;
- Ивано-Франковской – 50 373 доллара.
Для покупки 1-комнатной квартиры в Киеве деньги нужно собирать 17 лет
В то же время, отметили эксперты, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве варьируется от 9 223 до 25 367 грн. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе столицы. Самые высокие – в Печерском. При этом если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату "среднего" жилья, на свою квартиру в Киеве накопить удастся за 17 лет (за основу исследования брали объявления с ценами до 30 000 грн).
Это соответствует уровню Харькова и является одним из самых высоких показателей по всей Украине. Больше, по данным аналитиков, только в таких городах:
- Одесса, Сумы, Черновцы – 20 лет;
- Тернополь, Херсон – 18 лет.
Меньше всего собирать на квартиру придется в Запорожье. Там на это уйдет "лишь" 9 лет.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир, причем практически по всей стране. Переписали их в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по март 2024 года больше всего стоимость такого съемного жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, в среднем до 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до 11 873 грн в среднем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!