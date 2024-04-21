Собственники отказались от прежних цен: по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

Практически по всей Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днепропетровской области – на 4%, до средних 42 954 долларов.

В целом рост цен составил от 0,1% до 19%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Волынской, покупать1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Черновицкой – на 9,3%;

Ивано-Франковской – 4%;

Черниговской – 4%;

Сумской – 4%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 0,1%.

Подешевело же такое жилье в диапазоне 1-4%. Кроме Днепропетровской области цены снизились в:

Черкасской – на 3%;

Ривненской – 3%;

Харьковской – 3%;

Полтавской – 2.2%;

Винницкой – 2%;

Запорожской – 2%;

Николаевской – 1,1%;

Одесской – 1%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 20 738 до 93 168 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 20 738 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – в среднем 22 612 доллара;

Николаевская – 23 164 доллара;

Кировоградская – 27 902 доллара;

Сумская – 28 867 долларов.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 93 168 доллара. А кроме того:

во Львовской области – 69 680 долларов;

Закарпатской – 53 401 доллара.

Винницкой – 51 935 долларов;

Ивано-Франковской – 50 373 доллара.

Для покупки 1-комнатной квартиры в Киеве деньги нужно собирать 17 лет

В то же время, отметили эксперты, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве варьируется от 9 223 до 25 367 грн. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе столицы. Самые высокие – в Печерском. При этом если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату "среднего" жилья, на свою квартиру в Киеве накопить удастся за 17 лет (за основу исследования брали объявления с ценами до 30 000 грн).

Это соответствует уровню Харькова и является одним из самых высоких показателей по всей Украине. Больше, по данным аналитиков, только в таких городах:

Одесса, Сумы, Черновцы – 20 лет;

Тернополь, Херсон – 18 лет.

Меньше всего собирать на квартиру придется в Запорожье. Там на это уйдет "лишь" 9 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир, причем практически по всей стране. Переписали их в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по март 2024 года больше всего стоимость такого съемного жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, в среднем до 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до 11 873 грн в среднем.

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