Собственники ликвидированного банка "Конкорд" не возвращают деньги государству: Гетманцев рассказал о схеме

Средства ликвидированного за серьезные нарушения банка "Конкорд" так и не попали в госбюджет Украины. Взыскание средств, которые финучреждение задолжало государству, собственники банка заблокировали через суд – с помощью запрета на проведение налоговых проверок.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Нардеп обратился касательно кейса банка "Конкорд" к Офису генерального прокурора, а также инициировал заседание ВСК (временной следственной комиссии парламента) по этому вопросу.

"Лицензия банка "Конкорд" была отозвана НБУ 1 августа 2023 года в связи с кражей денег из бюджета в результате печально известного мискодинга на игорке. Ущерб миллиардный. Прошло больше года. И, по логике здорового человека, деньги уже должны быть в бюджете. Но нет. Ситуация развивается в обратном направлении", – констатировал нардеп.

Он добавил, что с момента самого правонарушения прошло вообще два года. Но уголовное дело закрыто, а судьи Бабушкинского районного суда г. Днепра и Днепропетровского апелляционного суда отказали налоговой в доступе к документам банка, чтобы взыскать долг.

"Взыскание налогов, которые так необходимы государству, было заблокировано владельцами банка из-за запрета проведения проверок ГНС мошенников через суд. Да, вы не ошиблись. Всех плательщиков проверять можно, а банковских мошенников – нет... Вот-вот организаторы преступной схемы вернут себе утраченное, да еще взыщут с государства ущерб", – отметил Геnманцев.

По данным "Опендатабот", конечными бенефициарными собственниками банка "Конкорд" являются сестры – Юлия Соседка и Елена Соседка. Они же владеют долями в ликвидированном банке: Елена – 56,2% акций, а Юлия – 43,7%.

Напомним, на момент ликвидации "Конкорда" его доля составляла 0,17% от активов всех платежеспособных банков. В НБУ тогда объяснили, что основанием для ликвидации банка стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

До того НБУ накладывал на банк штрафы в общем размере 60,4 млн грн. Одновременно с объявлением об отзыве лицензии НБУ также оштрафовал "Конкорд" еще на 400 тыс. грн – за несопровождение перевода средств необходимой информацией о получателе и о плательщике (инициаторе перевода).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине объявили о подозрении бывшему главе правления банка в выводе почти 22 млн грн. За это ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Предположительно, речь идет об экс-главе правления банка "Сич" Викторе Демиденко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!