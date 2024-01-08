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СМИ назвали "Метинвест" крупнейшим частным донором ВСУ

Мария Шевчук
Рынки и компании
2 минуты
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СМИ назвали 'Метинвест' крупнейшим частным донором ВСУ

Компания "Метинвест" за время войны понесла огромные потери, но адаптировалась к новой реальности, наладила новые цепочки экспорта и перевела производство на военные рельсы, сформировав мощное оборонительное направление. Его компания развивает в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. С начала войны "Метинвест" выделил на помощь армии уже 2,5 млрд грн, что делает его самым крупным частным донором ВСУ.

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Об этом пишет NV+The economist.

Издание указывает: компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов и щиты для обеспечения сторожевых машин ВСУ. Специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин.

СМИ назвали "Метинвест" крупнейшим частным донором ВСУ

Также компания передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий-"крыивок", изготовленных из стали, и изготовила более 250 единиц фальшивой артиллерии – макетов гаубиц и радарных установок. Бронетехнику ВСУ на фронте защищают 32 "ловца ланцетов", которые разработали специалисты "Метинвеста".

Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили более 1500 дронов, 1700 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и более 520 автомобилей разного назначения. Кроме того, специалисты компании производят капитальный ремонт автомобилей для армии.

СМИ назвали "Метинвест" крупнейшим частным донором ВСУ

Всего "Метинвест" изготовил или закупил за границей 150 тыс. бронежилетов, 25 тыс. шлемов и касок и 31,5 тыс. турникетов. Средства индивидуальной защиты получают военнослужащие сил обороны Украины, спасатели, коммунальщики и волонтеры, работающие в опасных регионах: это делает компанию одним из крупнейших поставщиков амуниции в Украине.

СМИ назвали "Метинвест" крупнейшим частным донором ВСУ

Кроме того, в рамках крупного проекта "Метинвеста" и его акционера Ахметова, компания начала производство противоминных тралов для танков, помогающих контрнаступлению. Кроме того, группа инвестировала 9,5 млн грн в строительство центра противоминной деятельности: там научат более 3 тыс. саперов разминировать территории.