СМИ назвали 'Метинвест' крупнейшим частным донором ВСУ

Компания "Метинвест" за время войны понесла огромные потери, но адаптировалась к новой реальности, наладила новые цепочки экспорта и перевела производство на военные рельсы, сформировав мощное оборонительное направление. Его компания развивает в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. С начала войны "Метинвест" выделил на помощь армии уже 2,5 млрд грн, что делает его самым крупным частным донором ВСУ.

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Об этом пишет NV+The economist.

Издание указывает: компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов и щиты для обеспечения сторожевых машин ВСУ. Специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин.

Также компания передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий-"крыивок", изготовленных из стали, и изготовила более 250 единиц фальшивой артиллерии – макетов гаубиц и радарных установок. Бронетехнику ВСУ на фронте защищают 32 "ловца ланцетов", которые разработали специалисты "Метинвеста".

Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили более 1500 дронов, 1700 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и более 520 автомобилей разного назначения. Кроме того, специалисты компании производят капитальный ремонт автомобилей для армии.

Всего "Метинвест" изготовил или закупил за границей 150 тыс. бронежилетов, 25 тыс. шлемов и касок и 31,5 тыс. турникетов. Средства индивидуальной защиты получают военнослужащие сил обороны Украины, спасатели, коммунальщики и волонтеры, работающие в опасных регионах: это делает компанию одним из крупнейших поставщиков амуниции в Украине.

Кроме того, в рамках крупного проекта "Метинвеста" и его акционера Ахметова, компания начала производство противоминных тралов для танков, помогающих контрнаступлению. Кроме того, группа инвестировала 9,5 млн грн в строительство центра противоминной деятельности: там научат более 3 тыс. саперов разминировать территории.