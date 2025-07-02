Слабый доллар "давит" на цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 2 июля марка Brent подешевела на 4 цента – до 67,07 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 9 центов, до 65,36 доллара за баррель. Как отмечают в экспертной среде, причиной стабилизации цен стало взвешивание трейдерами влияния на рынок разнонаправленных факторов. В частности, возможного роста поставок, ослабления доллара и противоречивых данных по состоянию экономики США – главного потребителя нефти в мире.

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Об этом сообщает Reuters. Дело, отмечается, в том, что:

Доллар упал до минимума за три с половиной года по отношению к основным валютам.

"Слабый доллар способствует росту цен, поскольку увеличивает спрос со стороны покупателей, рассчитывающихся в других валютах", – объяснили аналитики.

Ожидаемые данные по числу занятых работников вне сельского хозяйства сформируют ожидания по размеру и срокам снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (аналог госбанка).

Снижение же ставок может стимулировать экономическую активность. Что, в свою очередь, повысит спрос на нефть.

Запасы сырой нефти в США выросли.

При том, что обычно в это время они сокращаются – из-за летнего спроса.

Инвесторы уже учли потенциальный рост предложения нефти на рынке из-за возможного увеличения ее добычи со стороны ОПЕК+ (союз стран-производителей нефти, объединяющий ОПЕК и ряд других экспортеров, включая Россию).

В ОПЕК+ намерены увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. Такое же увеличение происходило ежемесячно с мая по июль.

В целом же, прогнозируется, в ближайшие дни нефть будет торговаться "в узких пределах". Ведь:

Геополитических факторов, которые могли бы повлиять на ее стоимость, пока нет.

Опасения по поводу развития мировой экономики сохраняются.

Повлиять на рост цен цен может только ослабление доллара.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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