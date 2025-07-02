Слабый доллар "давит" на цены на нефть: что происходит на рынке
На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 2 июля марка Brent подешевела на 4 цента – до 67,07 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 9 центов, до 65,36 доллара за баррель. Как отмечают в экспертной среде, причиной стабилизации цен стало взвешивание трейдерами влияния на рынок разнонаправленных факторов. В частности, возможного роста поставок, ослабления доллара и противоречивых данных по состоянию экономики США – главного потребителя нефти в мире.
Об этом сообщает Reuters. Дело, отмечается, в том, что:
- Доллар упал до минимума за три с половиной года по отношению к основным валютам.
"Слабый доллар способствует росту цен, поскольку увеличивает спрос со стороны покупателей, рассчитывающихся в других валютах", – объяснили аналитики.
- Ожидаемые данные по числу занятых работников вне сельского хозяйства сформируют ожидания по размеру и срокам снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (аналог госбанка).
Снижение же ставок может стимулировать экономическую активность. Что, в свою очередь, повысит спрос на нефть.
- Запасы сырой нефти в США выросли.
При том, что обычно в это время они сокращаются – из-за летнего спроса.
- Инвесторы уже учли потенциальный рост предложения нефти на рынке из-за возможного увеличения ее добычи со стороны ОПЕК+ (союз стран-производителей нефти, объединяющий ОПЕК и ряд других экспортеров, включая Россию).
В ОПЕК+ намерены увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. Такое же увеличение происходило ежемесячно с мая по июль.
В целом же, прогнозируется, в ближайшие дни нефть будет торговаться "в узких пределах". Ведь:
- Геополитических факторов, которые могли бы повлиять на ее стоимость, пока нет.
- Опасения по поводу развития мировой экономики сохраняются.
- Повлиять на рост цен цен может только ослабление доллара.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.
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