Сколько украинцы будут платить за арбузы в августе: озвучены цены 

В Украине в августе цена на арбузы составит в среднем около 30 гривен за килограмм. При этом овощи будут продолжать падать в цене, особенно борщовый набор.

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Как рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Каналу, по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, цены на ягоды в августе составят:

на черную смородину – 70 – 80 гривен за килограмм,

малину – 80 – 90 гривен за килограмм.

По словам Инны Сало, до 93% арбузов в Украине выращивалось хозяйствами населения – это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось до 37% арбузов – до 150 тысяч тонн. Это значительная доля, которая может компенсироваться, при формировании товарного предложения, на средства импортных поставок, говорит заведующая отделом. По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цена на арбузы составит в среднем около 30 гривен за килограмм.

Если говорить о ценах на овощи борщового набора, то к концу лета их стоимость может снизиться:

капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-34,6%),

свекла – до 15 гривен за килограмм (-53,3 %),

лук репчатый и морковь – до 30 гривен за килограмм (-20,0 %),

картофель – до 13 гривен за килограмм (-15,3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, значительно подешевел и лук. К примеру, килограмм молодого репчатого лука по состоянию на 2 августа стоил в среднем 20,6 грн, что сразу на 12,55 грн меньше по сравнению со средними июльскими ценами.