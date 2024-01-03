Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине: озвучена стоимость на АЗС

В Украине на АЗС на 2 января средняя цена бензина А-95+ составила 54,49 грн./л. Максимальная цена установлена ​​на АЗС SOCAR – 58,99 грн/л, минимальная на Мотто – 49,97 грн/л.

Видео дня

Бензин А-95 в среднем продается по 51,36 грн./л. Дороже всего на SOCAR – 56,99 грн./л, а дешевле всего на Luxwen – 47,99 грн./л. Об этом свидетельствуют данные Auto.ria.

Средний ценник на бензин А-92 составил 48,39 грн/л. Самая высокая цена на АЗС "Параллель" – 54,99 грн/л, а самая низкая на RLS – 46,40 грн/л.

Стоимость дизтоплива установлена ​​на уровне 51,34 грн./л в среднем по АЗС. Максимальный ценник на "Параллель" – 56,99 грн/л, а минимальный на Фактор – 47,50 грн/л.

Средняя стоимость автогаза составляет 29,73 грн. Самая высокая цена на АЗС "Параллель" – 34,99 грн/л, а самая низкая на "Авантаж 7" – 28,45 грн/л.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут экономить топливо в холодное время года. Один из способов – проверить давление в шинах. Низкое давление в шинах может увеличить расход топлива на 3-5%. Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендациям производителя автомобиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!