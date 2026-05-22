Скидка 10% прямо на кассе: в АТБ стартовала уникальная программа лояльности

Крупнейшая отечественная торговая сеть, которая сегодня насчитывает 1336 магазинов в разных уголках Украины, отреагировала на растущий запрос населения по системной экономии семейных средств. Речь идет о покупателях, которые хотят простоты, прозрачности и мгновенной выгоды вместо запутанных механик накопления бонусов.

В АТБ уже запустили программу лояльности, когда дополнительную скидку на качественные продукты и товары первой необходимости можно получить прямо на кассе магазина. Без всяких условий – длительного накопления баллов, сбора бонусов, кэшбэка, обязательных минимальных сумм в чеке и любых лишних хлопот.

Дополнительным преимуществом для покупателей АТБ станет также функция электронного чека, которая в этом случае подключается автоматически, а ваша полная история покупок сохраняется в электронном виде.

Чтобы воспользоваться программой лояльности и получить дополнительную мгновенную скидку 10%, нужно перед оплатой товаров на кассе просканировать код из обновленного приложения АТБ. Товары, на которые действует скидка, имеют специальные отметки на ценниках "при сканировании приложения АТБ на кассе". После сканирования скидка начислится автоматически и сразу отобразится в чеке. Выгода здесь и сейчас.

Для постоянных покупателей, которые пользуются сервисами доставки АТБ или самостоятельной покупки товаров (Scan&Buy), все еще проще. Дополнительная скидка в таком случае применяется автоматически при оформлении заказа или покупки через сервис.

Ключевые преимущества новой программы лояльности:

Мгновенная скидка без ожидания.

Широкий перечень товаров со специальными ценами.

Прозрачная выгода, которую видно сразу на ценнике и в чеке.

Простое участие через приложение АТБ.

Автоматическое начисление скидки в сервисах доставки и самостоятельной покупки товаров.

Напомним, что установить или обновить удобное мобильное приложение АТБ и воспользоваться очевидными преимуществами новой программы лояльности уже при следующей покупке товаров можно по этим ссылкам:

Стоит отметить, что во всех магазинах крупнейшей украинской сети, которые по статистике украинцы в течение года посещают более миллиарда раз, также действуют хорошо знакомые покупателю акции "Экономия", "Суперцена на любимые товары", "Эксклюзивная скидка с карточкой АТБ", "Семь дней" и другие. Благодаря этому экономить на ежедневной покупке продуктов в АТБ максимально просто, понятно, выгодно и удобно.