Ситуация с работой в Украине кардинально изменилась с начала войны: что происходит
Рынок труда Украины вновь активизировался после резкого падения как спроса, так и предложения рабочей силы из-за полномасштабной войны. Работодатели все активнее ищут сотрудников, а вот активность соискателей снижается из-за миграции и мобилизации. В результате в стране падает показатель официальной безработицы, но бизнесы не всегда могут найти сотрудника.
Об этом свидетельствуют данные "Трекера экономики Украины во время войны", подготовленного Центром экономической стратегии (ЦЭС). Аналитики отметили, что с начала большой войны тенденции на рынке труда "переворачивалась" уже несколько раз.
Как менялась ситуация с работой в Украине
- В начале полномасштабного вторжения наблюдалось резкое падение спроса и предложения рабочей силы – бизнес не нанимал, а люди не искали работу.
- Впоследствии спрос на рабочую силу начал медленно восстанавливаться, следуя за общей экономической динамикой.
- В то же время, несмотря на летний всплеск 2022 года, активность соискателей работы постоянно сокращалась. Количество новых резюме теперь колеблется в пределах 80-90% от среднего уровня 2021 года.
- Количество новых вакансий при этом стабилизировалось на уровне 85-90% от среднего показателя 2021 года.
- В результате, в июне-2025 уровень безработицы упал до 12% – самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения (по данным Info Sapiens, т.к. Госстат не публикует эти данные с начала большой войны).
Зарплаты растут из-за дефицита: чего ждать
Из-за дефицита кадров и жесткой конкуренции на рынке труда средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% и достигла 23 460 грн (данные Минэкономики). Самый быстрый рост зафиксирован в сельском хозяйстве – на 42,7%. На втором месте – строительство с показателем 35,3%.
Отмечается, что оклады повышаются не из-за экономического процветания, а из-за жесткой конкуренции между работодателями за квалифицированных работников. Дефицит кадров стал ключевым фактором, который толкает компании к пересмотру условий труда, зарплат и систем мотивации, считают аналитики.
По ожиданиям правительства, рост средних зарплат продолжится как минимум до 2028 года. Согласно прогнозу из Бюджетной декларации, средняя заработная плата в Украине будет расти так:
- 2025 год – 24 389 грн;
- 2026 год – 30 240 грн (+24%);
- 2027 год – 35 268 грн (+16,6%);
- 2028 год – 39 758 грн (+12,7%).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в июле-2025 у работников появляется право перерасчета заработной платы. Как говорится в разъяснении Минсоцполитики, в этом году индексировать зарплату нужно впервые по коэффициенту 4,4%.
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