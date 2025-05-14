Ситуация на рынке труда резко изменилась: кому теперь легче всего найти работу

Украинские работодатели больше всего ищут трактористов, электромонтеров, слесарей, медсестер, водителей и швей – именно эти специалисты будут самыми востребованными в 2025 году. Дефицит кадров в ключевых отраслях обостряется, и именно на эти профессии государство планирует направить программы обучения.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании рынка труда, которое было совместно проведено Государственной службой занятости, Федерацией работодателей Украины и швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Эти исследования охватили почти 55 000 работодателей, которые обеспечивают работой более 4,2 млн человек, и более 70 000 зарегистрированных безработных.

Результаты четко показали, что рынок труда остро переживает последствия войны. С одной стороны работодатели наращивают спрос на работников, с другой меньше людей готовы официально трудоустраиваться. 31,7% компаний в 2023 году сообщили о трудностях с поиском персонала. Самый острый дефицит кадров зафиксирован в таких отраслях:

водоснабжение – 53% компаний не могут найти работников;

здравоохранение – 46,2%;

– 46,2%; энергетика – 44,1%;

– 44,1%; добывающая промышленность – 42%;

– 42%; образование – 40%;

– 40%; сельское хозяйство – 39%.

Особенно критическая ситуация в аграрном секторе. Как отметил Дмитрий Кохан из Всеукраинского аграрного совета, главная проблема не просто нехватка кадров, а влияние мобилизационных процессов, отток молодежи в города и недостаточный уровень профессионального образования.

Несмотря на общий кадровый дефицит, рынок труда четко сигнализирует, что нужны специалисты рабочих профессий. Самыми востребованными на 2025 год являются:

трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства;

слесари-ремонтники;

электрогазосварщики;

электромонтеры;

медсестры и медбратья;

водители автотранспортных средств;

швеи.

Именно для этих категорий специалистов Государственная служба занятости планирует массовые программы обучения, в частности для демобилизованных военных и безработных. В апреле средняя заработная плата среди вакансий в Украине выросла до 24 500 грн, и с начала года она ежемесячно растет на около 500 грн.

Несмотря на это, исследование выявило разрыв между ожиданиями соискателей и возможностями работодателей. Многие украинцы хотят значительно более высокую зарплату, чем могут предложить компании, что затрудняет процесс трудоустройства даже при наличии вакансий.

Собранные данные будут использованы для оптимизации государственных программ по трудоустройству, запуска новых курсов и подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям. Бизнес, в свою очередь, сможет лучше планировать HR-стратегии, опираясь на качественную аналитику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, главная причина безработицы в Украине - диспропорция ожиданий и предложения на рынке труда, из-за чего даже наличие высшего образования теперь не гарантирует трудоустройство. Сами безработные жалуются на низкую оплату труда, но менять профессию многие из них не готовы из-за отсутствия жилья и продолжительности обучения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!