Ситуация на рынке труда аномальная: кого ищут работодатели и сколько платят

В Украине остается аномальная ситуация на рынке труда. Работодателю крайне сложно найти специалистов, при этом число вакансий растет быстрее, чем количество резюме. Среди линейных сотрудников наиболее высокооплачиваемыми остаются медиабайеры (они могут зарабатывать 51 тыс. грн в месяц).

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Об этом говорится в данных статистики opendatabot. Ситуация на рынке труда в Украине ухудшается с каждым месяцем.

Кого ищут работодатели

Наиболее затребованными остаются учителя. В этой сфере зафиксирован прирост числа вакансий в 10%, к примеру, на 14% больше предложений о работе для учителей английского языка. В июле также больше возможностей найти работу в сфере культуры, музыки и шоу-бизнеса (плюс 8%). Число предложений для юристов выросло на 7%. Всего открыто 93 тыс. вакансии (и это данные только кадровых порталов, реальное число может быть значительно выше).

Число резюме при этом увеличилось всего на 2%. Ищут роботу пенсионеры (среди них число резюме выросла на 3%). Наибольшая доля кандидатов в поиске – люди без опыта работы (35%). Важно, что доля соискателей с опытом 5+ лет чуть меньше – 33%.

В то же время почти половина работодателей рассматривает предложения о работе только для тех, кто имеет опыт работы. Найти сотрудника с опытом крайне сложно.

Кто больше всего зарабатывает

Среди линейных работников самые большие зарплаты месяц подряд хранятся у медиабайеров – 53 тысячи грн. В топ высокооплачиваемых специалистов также вошли водители-международники — средняя зарплата 42,5 тысяч грн, и бизнес-аналитики – 38,7 тысяч грн.

Женщины все еще чаще ищут работу: 130 тысяч женщин, которые создавали или обновляли резюме против 96,4 тысяч мужчин. Кризис в украинском IT продолжается. Эксперты отмечают, что украинскому айтишнику, чтобы найти работу, недостаточно быть просто классным – нужно самому отзываться на вакансии.

Всего в июле рекрутеры опубликовали 13,9 тысячи вакансий – почти столько же, как в июне. А вот кандидатов, активировавших профиль, увеличилось на 5% к июню – 20,5 тысячи. Больше всего вакансий публикуется для маркетологов (11%), JavaScript (7,5%), Sales (5,8%), DevOps (5%)

Самыми популярными среди новых пользователей в июле остаются ритейл (розничная и оптовая торговля) и автобизнес. Впервые с начала большой войны украинцы снова вернулись в поездки. Так, по данным сервиса для покупки ж/д билетов Railwaybot, в июле было зафиксировано наибольшее количество покупок с билетов с начала полномасштабной войны. Наиболее востребованными у пассажиров были маршруты в Киев, Львов и Днепр.

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