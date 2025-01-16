Ситуация изменилась: почему доллар в Украине подорожал в январе и что будет с курсом в феврале. Эксклюзив OBOZ.UA

Стремительный рост доллара США по отношению к украинской гривне в начале 2025 года был связан с традиционными сезонными факторами, поэтому курс уже отходит от рекордных максимумов. А в течение конца января и в феврале 2025 года безналичный курс гривни может находиться в широком спектре – от 42 грн/долл. до 42,6 грн/долл.

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Такие прогнозы и оценки дали опрошенные OBOZ.UA банкиры. "По моему мнению, в течение января котировки на ВРУ (валютном рынке Украины) будут находиться в диапазоне 42,0-42,6 грн/долл. Эффект бюджетных расходов конца года и ажиотажный спрос в начале января вскоре иссякнут и мы увидим откат котировок. Волатильность на торгах бывает достаточно высокой", – рассказала нам директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Чуть более узкий коридор закладывает дилер департамента глобальных рынков АО "ОТП Банк" Антон Куренный, также просчитавший и наличный курс. "Считаем, что безналичный курс в течение января-февраля будет колебаться в коридоре 42-42,5 грн/долл. Наличность дала возможность немного расширить спред на межбанке и торгуется на 50-70 копеек выше, но не исключено, что в ближайшее время может произойти сужение, и торги будут проходить со спредом 20-40 копеек", – отметил Куренной.

А директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын ожидает безналичные колебания в пределах 42,2-42,4 грн/долл.

Все эксперты объясняют широкую курсовую раскачку января с повторяющимися ежегодно сезонными факторами. "Основными факторами, которые будут влиять на безналичный валютный рынок, являются бюджетные расходы, а также необходимость закупки товаров и услуг (в том числе оружия)", – подчеркнул в комментарии для OBOZ.UA директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый.

Однако Анна Золотько объяснила, что дополнительная ликвидность проявлялась в том, что на валютный рынок попадала гривня со всех каналов – импортеров, населения, госкомпаний. Ее использовали для приобретения инвалюты.

"Не стоит забывать и о таких факторах, как ситуация в сфере энергетики, объемы закупки оборонной продукции, нефтепродуктов и другой импорт. Все это может изменять ситуацию на валютном рынке", – добавил Антон Куренный.

Еще аналитики говорят о важности продаж экспортной выручки, сократившейся с начала года, и о покупке доллара под вывод дивидендов, которую Нацбанк разрешил с несколькими условиями в 2024 году. "Это все совпало по времени с кратковременным дополнительным спросом на валюту со стороны нерезидентов в первые дни каждого месяца, покупающих валюту для репатриации доли дивидендов и выплаты процентов по иностранным кредитам. С другой стороны, длинные рождественские каникулы ограничивают активность экспортеров по продаже валюты на рынке", – объяснил OBOZ.UA Александр Печерицын.

Напомним, что 2025 год 1 января начинался официальным курсом 42,03 грн/долл., на пике курс достигал максимума на уровне 42,2841 грн/долл. уже 13 января. Но по состоянию на 17 января отступил до 42,1729 грн/долл.

На межбанковских торгах (площадка Bloomberg) безналичный курс доходил до 42,4 грн/долл. еще 8-9 января и 16 числа отошел на 42,14 грн/долл. Наличные цены на американскую валюту зашкаливали за 43,2 грн/долл., но со временем эти максимумы отходили на 43 грн/долл., а средняя купля-продажа отступала до 42,2-42,8 грн/долл.

Перечисленные факторы формируют поведение участников валютного рынка и курс. "Несколько ускоренные темпы подорожания доллара в свою очередь моделировали классическое для растущего рынка поведение: покупатели пытаются приобрести валюту в максимально возможных объемах и как можно скорее. Продавцы, напротив, придерживают валюту, ожидая лучшей возможности для продажи", – отметила Анна Золотько.

В то же время опрошенные банкиры отмечали стабильные продажи доллара Нацбанком и важный для этого рост золотовалютных резервов регулятора. Они на 1 января 2025 составили 43,8 млрд дол.

"Ритмичность поступления помощи от международных доноров и его объемы в ближайшие месяцы будут играть важную роль. В то же время видим, что золотовалютные резервы находятся на рекордных показателях – почти 44 млрд долл. Это дает определенные оптимистичные надежды на состояние дел на валютном рынке в течение первого-второго кварталов 2025 года", – заверил OBOZ.UA Антон Куренный.

Во второй половине января и в феврале банкиры рассчитывают на активизацию украинских экспортеров по продаже доллара, что будет провоцировать его удешевление (это уже ощущается в последние дни). И дают положительную оценку политическим факторам, в частности, касательно инаугурации Дональда Трампа.

"Ожидается определенное увеличение объема продаж валюты от экспортеров из-за оживления бизнес-активности после долгих каникул. С другой стороны, спрос на валюту, вызванный дополнительным приходом гривни от активных расходов бюджета в конце года, будет меньше из-за его удовлетворения в первой половине января. Мы также положительно оцениваем решение Евросоюза предоставить дополнительно 3 млрд долл. для Украины, что является очень мощным фактором возможной поддержки рынка со стороны НБУ, особенно в начале года. Также спекулятивный спрос на валюту может снизиться на фоне определенного возможного улучшения рисков безопасности после вступления нового президента США в должность, а также из-за лучшей ситуации с энергетикой, чем ожидалось", – считает Александр Печерицын.

Важным фактором для нашего валютного рынка остается спрос на доллар со стороны населения, которое с конца 2024 все активнее раскупает его в кассах. Из среднесуточного спроса на межбанке около 200-230 млн долл. около трети приходится именно на простых украинцев.

"Покупка валюты населением является достаточно существенным фактором давления на гривню. В течение последнего квартала прошлого года украинцы ежемесячно покупали валюты примерно на 1,28-1,39 млрд долл. больше, чем продавали. То есть речь идет примерно о 65-70 млн долл. чистого валютного спроса в день. Учитывая среднедневный объем торгов, до трети спроса на валютном рынке – это население", – подтвердила нам Анна Золотько.

В то же время банкиры признали проблему продажи людям старых и изношенных долларов/евро и сложности с обеспечением касс новой валютной банкнотой. Что, как отметил Сергей Кучерявый, "обусловлено отложенной логистикой завоза наличных из-за границы на фоне роста спроса". Но он уверен, что после окончания новогодних праздников объем поставок иностранных наличных в Украину вырастет.

"Завоз банками в Украину долларовых банкнот всегда означает эмиссию. Да, рынок уже должен быть насыщенным эмиссионным долларом. Старые доллары, имеющие признаки износа, можно сдавать в банки. Их вывозят из страны с комиссией", – добавил Куренный.

Как сообщал OBOZ.UA, в будущем евро заменит доллар как курсообразующую валюту в Украине. При этом резкого перехода не будет – в Нацбанке обещают, что все произойдет медленно и незаметно.

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