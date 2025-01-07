ЗВР Украины побили исторический рекорд: сколько денег теперь в резервах НБУ

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины выросли до нового исторического рекорда. Так, по итогам декабря-2024 их объем увеличился на 9,7% –с 39,9 млрд долл. до 43,8 млрд долл. Главные причины роста – высокие валютные поступления средств от партнеров Украины, а также от гособлигаций (ОВГЗ) в инвалюте.

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Об сумме ЗВР свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Предыдущий рекорд фиксировался по итогам марта-2024 на уровне 43,76 млрд долл. В целом в 2024 году международные резервы Украины увеличились на 8%.

Нацбанк отметил, что за 2024 год Украина получила финансовую поддержку в сумме около 42 млрд долл. Кроме того, в страну поступило более 3,5 млрд долл. благодаря размещению валютных ОВГЗ.

Нынешний объем резервов, как подсчитал регулятор, покрывает финансирование 5,5 месяца будущего импорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 3 месяца.

"Рост объема международных резервов в условиях полномасштабной войны стал возможным, прежде всего, благодаря мощной поддержке наших международных партнеров... В 2025 году Украина рассчитывает получить около 38 млрд долл. от интернациональных партнеров. Следовательно, способность НБУ поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать устойчивость валютного рынка останется высокой", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Как добавил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), Международный валютный фонд (МВФ) уже спрогнозировал сумму резервов Украины еще на год вперед. "К концу 2025 года объем ЗВР останется на примерно таком же уровне как и сейчас (43,3 млрд долл.). Это должно стать значимым фактором стабилизации валютных ожиданий и поддержания относительной курсовой устойчивости", – отметил Гетманцев.

ЗВР Украины в декабре 2024 года: что повлияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за декабрь-2024 составили 9,46 млрд долл. (месяцем ранее – 6,67 млрд). При этом на обслуживание долгов Украина потратила 123,6 млн долл., кроме того, еще 252 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за декабрь-2024 составили (месяцем ранее – 6,67 млрд). При этом на обслуживание долгов Украина потратила 123,6 млн долл., кроме того, еще 252 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал на валютном рынке 5,3 млрд долл. (в ноябре – 2,71 млрд), а выкупил всего 400 тыс. долл. "Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года", – объяснили в регуляторе.

. Нацбанк продал на валютном рынке 5,3 млрд долл. (в ноябре – 2,71 млрд), а выкупил всего 400 тыс. долл. "Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года", – объяснили в регуляторе. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 92,4 млн долл.

Напомним, в Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 января это 5,3%. Ценные бумаги занимают 67,1% всего объема ЗВР, а оставшиеся 27,6% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, за все время полномасштабной российской агрессии Украина привлекла более 115 млрд долл. льготного внешнего финансирования – в среднем по 3,4 млрд долл. в месяц. Это позволило отложить более 47,5 млрд долл. и обеспечить финансирование на ближайшие 12-18 месяцев, то есть даже смена власти в США уже по меньшей мере год не повлияет на макрофинансовую стабильность Украины.

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