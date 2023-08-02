Штрафы за торговлю без РРО возвращаются: когда и как будут наказывать нечестный бизнес

В Украине с 1 октября вернут штрафы для бизнеса за работу без регистратора расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовый аппарат"). Однако за нарушения, совершенные до этой даты, наказывать все же не будут.

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Об этом говорится в законе № 3219-ІХ (законопроект № 8401), который вступил в силу 1 августа. В нем прописаны такие нюансы касательно РРО:

с 1 октября 2023 года возобновляется ответственность за нарушения в сфере применения РРО;

штрафы не будут распространяться на нарушения, совершенные на временно оккупированных территориях, территориях активных и возможных боевых действий;

за нарушения на указанных территориях все же будут штрафовать, если они касаются торговли подакцизными товарами (например, топливо, алкоголь, табак);

бизнес на всех территориях Украины освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенное в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

Следует учитывать, что с 1 января 2023 года платежные терминалы в Украине стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. В населенных пунктах с меньшим населением действует отсрочка до 1 января 2024 года.

То есть с 1 октября безосновательный отказ в принятии для расчета платежной карты будет означать штраф в размере от 1700 до 3400 грн. А в случае повторного нарушения в течение года следующий штраф будет выше – от 8500 грн до 17 000 грн.

Зачем нужны РРО

Часть "ФОПов" в Украине занижает свою реальную выручку, чтобы оставаться на едином налоге. При этом размер единого налога чаще всего меньше, чем налоги с зарплаты медсестры или учителя.

Также отсутствие учета у "ФОПов" позволяет им продавать в том числе контрабанду. Они не выдают чеки, а с чеком можно продать только легальную продукцию. Честный предприниматель вынужден платить налоги и не может продавать сомнительный товар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинским "ФОПам" нужно использовать РРО при отправке товара наложенным платежом через "Новую почту". Несмотря на индивидуальные ответы налоговой на запросы "ФОПов" такое правило действительно существует.

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