Схема с ФОПами на 660 млн грн: в Украине разоблачили сетевые бизнесы, которые массово обходили налоги

Семь торговых сетей в Украине, используя схему "дробления бизнеса", нанесли госбюджету ущерб в более 668 млн грн – их разоблачила налоговая. Деятельность формально независимых 491 ФЛП была централизованной, и теперь дело расследует Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Об этом сообщает и.о. главы Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух. Украинский бизнес все чаще прибегает к дроблению компаний, чтобы уменьшить налоговую нагрузку и сохранить упрощенную систему налогообложения.

Чаще всего такая схема применяется в сфере ритейла, общественного питания и строительства. "Использование ФЛП для уклонения от налогообложения крупного бизнеса – это не просто уклонение от уплаты налогов. Это недофинансированная армия, отсутствие качественной медицины, образования, украденное будущее у ребенка!", – отметил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В результате применения теневых схем бюджет недополучил 668,5 млн гривен налога на добавленную стоимость. Материалы уже переданы в БЭБ для дальнейших действий.

Как работала схема

Речь идет о шести сетях, торгующих бытовой техникой и электроникой, а также одной по реализации женской одежды и обуви. Для уменьшения налоговой нагрузки эти сети прибегали к "дроблению бизнеса" – популярной, но незаконной практики, когда деятельность крупного юридического лица формально разделяется между большим количеством физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих по упрощенной системе налогообложения.

В частности, деятельность была искусственно распределена между 491 ФЛП, которые обычно имеют значительно меньшие налоговые обязательства. Общий доход этих ФЛП достиг более 4 миллиардов гривен, что свидетельствует о значительном масштабе схемы. Хотя на бумаге предприниматели были независимыми, налоговики обнаружили ряд технических и операционных совпадений, которые указывают на обратное. В частности:

ФОПы работали под единой торговой маркой;

они имели общих работников;

использовали одни и те же IP-адреса , что говорит о централизованном администрировании;

, что говорит о централизованном администрировании; имели одинаковые адреса регистрации;

вели деятельность в тех же торговых точках;

Как отметила Карнаух, применение такой схемы – это не оптимизация, а манипуляция, которая нарушает налоговое законодательство. Игры с "дроблением" нанесли государственному бюджету значительные потери, а сами компании теперь могут понести как финансовую, так и уголовную ответственность.

Все собранные материалы переданы в БЭБ, которое уже занимается расследованием этого кейса. Можно ожидать дальнейших проверок и в других секторах, ведь подобная практика "дробления" до сих пор остается распространенной в украинской бизнес-среде, особенно в розничной торговле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Зеленский подписал указ о введении в действие моратория на проверки бизнеса, что означает прекращение безосновательного вмешательства государственных органов в деятельность предпринимателей. Ожидается, что это позволит бизнесу работать свободно, уменьшит административное давление и переведет систему контроля в цифровой формат.

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