Шампанское, пармезан, прошуто: европейские продукты могут исчезнуть из американских магазинов

Введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом может привести к значительному удорожанию европейских продуктов на американском рынке. Под ударом окажутся французское шампанское, итальянский сыр пармезан и другие деликатесы, которые могут оказаться недоступными для среднестатистических американцев.

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Об этом пишет Financial Times. Издание отмечает, что американские бюджеты уже испытывают напряженность из-за роста цен на продукты и введения пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая.

Если пошлины коснутся и европейских продуктов, потребители могут отказаться от изысканных деликатесов в пользу более дешевых местных альтернатив. В 2024 году ЕС экспортировал в США продукты и напитки на 38 миллиардов евро, в то же время импорт из США в Европу составил всего 14 миллиардов евро. Новые 25% пошлины, согласно данным Rabobank, больше всего ударят по европейскому сыроделию и виноделию, существенно повысив конечную стоимость этих продуктов для американских покупателей.

Почему европейские деликатесы могут исчезнуть с полок

Итальянские производители уже подсчитали, что повышение пошлин увеличит оптовую стоимость пармезана почти на 50% по сравнению с ценами двухлетней давности. Это сделает его роскошью, доступной только богатым потребителям. Франция также почувствует значительный удар, поскольку США является крупнейшим экспортным рынком для вина и спиртных напитков. В прошлом году экспорт французских вин и шампанского в США достиг 3,8 миллиарда евро, включая 26,9 миллиона бутылок шампанского стоимостью 800 миллионов евро.

Итальянское фермерское лобби Coldiretti подсчитало, что американцы вынуждены будут заплатить дополнительные 2 миллиарда евро за импортные продукты, такие как творог, вино, оливковое масло и прошуто. Эксперты отмечают, что некоторые европейские товары не имеют равноценных американских аналогов, поэтому такие решения могут отрицательно сказаться не только на потребителях, но и импортерах, продуктовых ритейлерах и ресторанах в США.

Некоторые производители надеются, что их продукция попадет под исключения, как это произошло в 2019 году, когда предыдущие пошлины на европейские сыры не коснулись голландских гаудов и едам. Однако пока нет четких гарантий, что нынешние ограничения будут иметь исключения для отдельных категорий товаров. Хотя Трамп заявляет, что введение пошлин будет способствовать развитию местного производства, европейские производители подчеркивают, что их продукция обладает уникальными качествами, которые невозможно повторить на американском рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Китай ввел пошлины на канадскую агропродукцию на сумму более 2,6 миллиарда долларов в ответ на торговые ограничения со стороны Оттавы, введенные в октябре 2024 года. Пекин надеется, что смена правительства в Канаде приведет к смягчению ее торговой политики.

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