Канада заплатила за союз с США: как Китай наказывает за торговые ограничения

Китай ввел таможенные пошлины на канадскую агропродукцию на сумму более 2,6 миллиарда долларов в ответ на торговые ограничения со стороны Оттавы, введенные в октябре 2024 года. Пекин надеется, что смена правительства в Канаде приведет к смягчению ее торговой политики.

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Об этом пишет Reuters. Новые мероприятия открывают очередной фронт в торговом противостоянии, возникшем из-за влияния тарифной политики США.

По сообщению агентства, китайские пошлины вступят в силу 20 марта и отражают аналогичные 100% и 25% тарифы, установленные Канадой для китайских электромобилей, а также изделий из стали и алюминия. Пекин, таким образом, демонстрирует готовность к жесткому ответу на торговые действия других стран, особенно поддерживающих американскую политику ограничений против Китая.

Согласно решению Министерства торговли КНР, 100% пошлины вводятся на импорт рапсового масла, жмыха и гороха из Канады, что составляет более 1 миллиарда долларов. Еще 1,6 миллиарда долларов приходится на 25% пошлины на канадские морепродукты и свинину. Эти категории товаров являются стратегически важными для канадских производителей, а их ограничение на китайском рынке может повлечь за собой существенные экономические потери.

Эксперты считают, что выбор времени для введения пошлин может быть частью более широкой политической игры. Дэн Ванг, директор по Китаю в Eurasia Group, заявил, что таким образом Пекин сигнализирует Оттави о негативных последствиях слишком тесного сотрудничества с Вашингтоном. В то же время Китай мог намеренно отложить свои меры на несколько месяцев, поскольку одновременно ведет торговые споры с США и ЕС.

Еще одним фактором, который может повлиять на ситуацию, являются предстоящие выборы в Канаде, которые должны пройти до 20 октября 2025 года. Китай может рассчитывать на смену правительства и возможное смягчение торговой политики новых канадских лидеров.

Китай является вторым по значению торговым партнером Канады после США. По данным китайской таможни, в 2024 году экспорт Канады в КНР составил 47 миллиардов долларов. Особенно важны для Оттавы поставки свинины и рапса, поскольку Китай является одним из крупнейших потребителей этой продукции. В 2023 году более половины канадского экспорта рапса было направлено именно в Китай.

Канадские производители уже выразили обеспокоенность новыми ограничениями. По словам Кэма Дала, генерального директора Совета по свинине Манитобы, найти альтернативные рынки для продукции, которую обычно покупает Китай, будет сложно. Президент Канадского совета по рапсу Крис Дэвисон также подчеркнул, что такие пошлины чрезвычайно высоки, а их последствия будут ощущаться во всей аграрной отрасли.

Несмотря на обострение ситуации, Китай оставляет возможность переговоров открытой. В частности, рапс, являющийся важной экспортной культурой для Канады, не попал в список пошлин, хотя ранее Пекин инициировал антидемпинговое расследование по его импорту. Это может являться сигналом о готовности Китая к диалогу и потенциальным уступкам в будущем.

Аналитики также сравнивают ситуацию с торговым конфликтом между Китаем и Австралией в 2020 году. Тогда Пекин ввел ограничение на ряд ключевых австралийских экспортных товаров, но после смены правительства в Канберре большинство санкций было отменено. Возможно, Китай надеется на схожий сценарий и в Канаде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 марта, что "уже сегодня" готов ввести новые тарифы на канадские пиломатериалы и молочные продукты. Это произошло на следующий день после того, как лидер США подписал распоряжение об отсрочке пошлин до 2 апреля на товары из Мексики и Канады.

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