Сеть аптек 'Подорожник' провела реновацию медкабинета на полярной станции 'Академик Вернадский'

Уже не первый год сеть аптек "Подорожник" поддерживает не только экономику страны, но и научную область нашего государства. В частности, благодаря ритейлеру, третья подряд экспедиция украинских полярников в Антарктиду получила полное фармацевтическое обеспечение и сопровождение.

Современный медицинский кабинет позволяет украинским полярникам эффективно и безопасно выполнять свою миссию. В рамках реновации медицинского кабинета на полярной станции "Академик Вернадский" сеть аптек "Подорожник" меблировала кабинет, предоставила технику и программное обеспечение.

За тысячи километров от Украины, еще два года назад, перед полномасштабным вторжением, ледоколам "Ноосфера" была доставлена ​​новая медицинская мебель и дополнительное медицинское оборудование, приобретенное сетью аптек "Подорожник" для станции. После нелегкого пути техника нуждалась в дополнительных настройках, однако с этим вызовом тоже справились, поэтому сегодня обновленный медицинский кабинет успешно работает.

Все лекарства и медицинские средства, которые сеть аптек "Подорожник" передает на станцию ​​ежегодно, нуждаются в системном учете, определенных условиях хранения и своевременной замене. Учитывая, что экспедиция на станцию ​​отправляется всего раз в год, очень важно заранее все предусмотреть и укомплектовать экспедицию в полной мере.

По словам медика 29-й Украинской антарктической экспедиции Иванны Котурбаш, на полярной станции наибольшим вызовом является то, что работа проходит в ограниченных диагностических ресурсах и медикаментозном обеспечении.

"Здесь наибольшим вызовом является то, что работаешь в ограниченных диагностических ресурсах и медикаментозном обеспечении. Нет возможности сходить и приобрести того, чего не хватает. Однако благодаря нашему партнеру сети аптек "Подорожник" большинство классических ситуаций наши ресурсы перекрывают", - рассказала медик.

Котурбаш отметила, что медицинский кабинет на сегодняшний день хорошо обновлен, однако многое хотелось бы добавить. По словам медика, для полярников важно бы иметь портативный рентген-аппарат, ведь экспедиция работает в условиях, когда он может понадобиться даже за пределами станции.

"Медицинский кабинет на станции создан еще во времена британцев. Сейчас он хорошо обновлен, однако многое хотелось бы добавить. Например, для нас важно было бы иметь портативный рентген аппарат, ведь мы работаем в условиях, когда он может потребоваться даже за пределами станции . Но в общем хотелось бы расширить количество медицинских кабинетов, ведь наша медицинская помощь на станции включает в себя два кабинета, хотя должно быть хотя бы 5, или вообще отдельное здание", – говорит Котурбаш.

Также медик отметила, что на полярной станции самое сложное понимание, при каких условиях приходится работать. Однако специалисты отправляются в экспедицию подготовленными, и решение ехать было осознанным.

"Об условиях работы на станции нас подробно знакомили, как администрация НАНЦ, так и врач из предыдущей экспедиции. Поэтому решение ехать было сознательным и в настоящее время таким остается. Своему преемнику или преемнице я буду советовать подробнее после того, когда будут известны потенциальные специалисты". Ведь одна врачебная профессия сильнее в чем-то одном, а другая в другом", – рассказала медик.