Sense Bank запустил карту TRY для детей и подростков

Sense Bank представил новый банковский продукт – детскую карту TRY, которая открывает новые финансовые возможности для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Этот шаг стал логическим продолжением стратегии банка по развитию цифровой экосистемы семьи и формирования финансовой грамотности для детей с раннего возраста.

TRY – это не только карта, а инновационный подход к обучению детей ответственному отношению к деньгам, а также инструмент для самовыражения и исследования личности ребенка, а также поддержки от родителей. Она открывает детям и подросткам мир возможностей для обучения, хобби, спорта и развлечений.

Карта TRY рассчитана на две целевые аудитории. Для детей 6–13 лет ее открывают родители, с возможностью установки ограничительных лимитов, контроля транзакций и разрешенных операций. При ее активации как ребенок, так и родители получают стартовые 100 бонусов. Дети будут иметь доступ в свое собственное приложение Sense SuperApp, программу лояльности Cash'U Club и смогут выполнять задания от родителей, получая за это вознаграждение.

Подростки в возрасте 14-17 лет получат еще больше самостоятельности – смогут оформить карту без участия родителей, пользоваться базовыми банковскими услугами, открыть депозиты, сборники, валютные счета, будут иметь доступ к обмену валют.

TRY – это полноценная цифровая карта, которая выпускается мгновенно в приложении Sense SuperApp. Все базовые операции осуществляются без комиссий: пополнение, переводы до 10 000 грн/мес., снятие наличных в пределах лимита. Также для держателя карты доступны доходный сейф – инструмент для накопления, начисляет 4% годовых на остаток средств. Валюта карты – только гривна для младшей возрастной группы и возможность выбора валюты (гривна/доллар/евро) для подростков. Заказ физической карты, в случае необходимости, через "Новую Почту" бесплатный.

"Запуск карты TRY для нас – больше, чем новый продукт. Это стратегический шаг в развитии финансовой диджитал-экосистемы семьи, которая теперь охватывает кроме взрослых и активные возрастные группы детей и подростков и формирует привычку к ответственному отношению к деньгам. Мы сознательно инвестируем в это направление, ведь верим, что именно через простые, понятные и безопасные цифровые решения дети и подростки смогут получить первый положительный опыт управления финансами. На тактическом уровне мы объединили финансовую грамотность, геймификацию, родительский контроль и программу лояльности, чтобы карта была не только полезной, но и интересной. Это еще один шаг к банкингу нового поколения", – отметил Александр Поддерегин, начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

TRY также интегрирована в программу лояльности Cash'U Club с персонализированным кэшбеком, розыгрышами ценных подарков и предложениями от партнеров, релевантными для молодой аудитории.

TRY – потому что важно начать правильно. Подробнее на сайте банка.