Санкции заставили "Роснефть" пойти на неожиданный шаг: компания наспех ведет переговоры

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" может искать пути, чтобы избавиться от своего последнего крупного предприятия за рубежом – индийской Nayara Energy. Из-за санкций россияне уже несколько лет не могут вывести доходы от дочернего предприятия.

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Как сообщает The Economic Times, в 2017 году "Роснефть" приобрела 49,13% акций у Nayara Energy за сумму 12,9 миллиарда долларов, что стало крупнейшей иностранной инвестицией в нефтеперерабатывающий сектор Индии. В настоящее время компания рассматривает продажу своей доли в индийской компании, и стоимость сделки может быть превысить 20 млрд долларов. Такая цена объясняется наличием широкой сети заправок (6,5 тыс.) и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, принадлежащих Nayara Energy.

Но знакомые с ситуацией источники в Нью-Дели утверждают, что из-за международных ограничений "Роснефть" уже несколько лет не может вывести из Индии прибыль от своей "дочки". В марте топ-менеджеры "Роснефти" посещали Нью-Дели, где обсуждали возможное соглашение.

В частности, переговоры проводились с индийскими нефтяными гигантами Reliance Industries, Adani и JSW Group, а также саудовской госкомпанией Saudi Aramco. Однако опять же из-за санкций и низкой рентабельности Nayara Energy некоторые индийские конгломераты уже отказались покупать долю россиян у компании.

По итогам 2024 г. Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. В среднем индийские НПЗ закупают в РФ 1,5 млн баррелей в сутки – половину всей нефти, которую танкеры вывозят за границу из российских портов.

В декабре прошлого года "Роснефть" заключила 10-летнее соглашение по поставкам в Индию на 500 тысяч баррелей в сутки. Соглашение, которое стало крупнейшим за всю историю нефтяной торговли двух стран, оценивается в $13 млрд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, нефтепереработчики Индии не намерены отказываться от импорта дешевой российской нефти, несмотря на санкции США. Для этого используются новые посредники, сложные логистические схемы и перемаркировка грузов, что позволяет продлевать поставки без прямого нарушения ограничений.

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