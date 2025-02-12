Индия подсела на нефтяную иглу России: почему даже санкции США не мешают

Нефтепереработчики Индии не собираются отказываться от импорта дешевой российской нефти, несмотря на санкции США. Для этого используются новые посредники, сложные логистические схемы и перемаркировка грузов, что позволяет продлевать поставки без прямого нарушения ограничений.

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Об этом пишет Bloomberg. Ранее Индия была одним из крупнейших импортеров российской нефти, особенно после начала войны в Украину, когда скидки на сырье стали значительными.

Доля российской нефти в общем объеме импорта Индии выросла до 30%. Однако в январе 2024 года Вашингтон ввел новые санкции против танкеров и компаний, помогавших транспортировать российскую нефть. Это привело к временному сокращению поставок и вынудило индийские компании искать альтернативы.

По оценкам специалистов, государственные нефтеперерабатывающие компании и Reliance Industries Ltd. недополучили 18-20 грузов российской нефти для погрузки в марте. Это составляет примерно 14% общего месячного импорта Индии.

Индийские нефтепереработчики начали активно сотрудничать с новыми торговыми компаниями и использовать разные методы для сохранения импорта российской нефти. Среди основных схем, позволяющих обходить санкции, можно выделить следующие:

новые трейдеры из Дубая: на рынок вышли неизвестные ранее компании L-Oil и Sccton, начавшие предлагать российскую нефть индийским покупателям. В то же время стоящие за ними лица и трейдеры известны на рынке и раньше работали через другие компании, попавшие под санкции;

на рынок вышли неизвестные ранее компании L-Oil и Sccton, начавшие предлагать российскую нефть индийским покупателям. В то же время стоящие за ними лица и трейдеры известны на рынке и раньше работали через другие компании, попавшие под санкции; перемаркировка через танкерные перевозки: один из самых популярных методов – передача нефти с судна на судно в международных водах. Такая схема давно используется китайскими компаниями для маскировки происхождения иранской нефти;

один из самых популярных методов – передача нефти с судна на судно в международных водах. Такая схема давно используется китайскими компаниями для маскировки происхождения иранской нефти; использование береговых резервуаров: российскую нефть доставляют в резервуары, например в ОАЭ, после чего она перепродается под другими маркировками, что позволяет обойти ограничения.

Несмотря на санкции, Индия не намерена отказываться от сотрудничества с Россией. Основные причины:

низкие цены: российская нефть предлагается со значительными скидками, что выгодно индийским нефтеперерабатывающим предприятиям;

российская нефть предлагается со значительными скидками, что выгодно индийским нефтеперерабатывающим предприятиям; ограниченные альтернативы: возврат к традиционным поставщикам на Ближнем Востоке будет означать значительный рост издержек;

возврат к традиционным поставщикам на Ближнем Востоке будет означать значительный рост издержек; Геополитический баланс: Индия пытается сохранять нейтралитет в конфликте между Западом и Россией, фокусируясь на собственных экономических интересах.

Министр нефти Индии Панкадж Джайн указал, что страна работает над решением проблем с логистикой, страховыми соглашениями и финансовыми расчетами для продолжения импорта российской нефти. Поэтому Индия продолжает искать разные пути снабжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны Европейского Союза (ЕС) обсуждают возможность масштабной конфискации танкеров из "теневого флота" России. Согласно правилам нового разрабатываемого законодательства, суда будут арестовываться как за нарушение экономических норм, так и за потенциальное пиратство, повреждение кабелей, различные диверсии или нападения на критическую инфраструктуру.

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