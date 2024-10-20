Самый доступный украинцам фрукт подорожал: сколько стоит килограмм

На этой неделе закупочные цены на яблоки в Украине выросли до 17-25 грн/кг из-за сокращения предложения зимних сортов. При этом спрос на продукцию остается высоким, что стимулирует дальнейшее удорожание.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Стоимость зависит от сорта, качества плодов и объема предложенной партии. По сравнению с предыдущей неделей цены повысились в среднем на 13%. Это повышение стало самым высоким за последние 7 лет.

Следует также отметить, что в розничных магазинах цены на яблоки часто выше и колеблются в пределах 27-30 гривен за килограмм. Это обусловлено логистическими затратами и спросом в городах, где стоимость доставки и хранения продукции влияет на конечную цену для потребителей.

Основным фактором, обуславливающим повышение стоимости яблок, является сокращение предложения качественной продукции на рынке. Многие производители выбрали стратегию содержания яблок на хранении в надежде на дальнейший рост цен, как на внутреннем рынке, так и среди экспортных компаний. Зимние сорта яблок обычно закладываются на длительное хранение, что позволяет фермерам продать продукцию позже по более высокой цене.

В то же время спрос на яблоки остается высоким. Несмотря на рост цен, покупатели продолжают активно покупать эти фрукты, что также стимулирует удорожание. Это особенно относится к крупным партиям качественных яблок, которые пользуются спросом как в розничных сетях, так и среди экспортеров.

Эти цены на яблоки в Украине значительно превышают уровень прошлого года – на 54% дороже, чем за аналогичный период в 2023 году. Производители и продавцы ожидают, что цены будут продолжать расти, особенно учитывая стабильный спрос и ограниченное предложение качественной продукции.

Цены на яблоки в супермаркетах

Как показал мониторинг OBOZ.UA по состоянию на 20 октября, яблоки распространённого сорта "Гала" в крупных сетях супермаркетов продают в среднем по 27,85 грн/кг. В частности:

АТБ – 31,95 грн/кг;

Сельпо – 33 грн/кг;

Фора – 31,90 грн/кг;

Novus – 34,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, большинство лука на украинском рынке – низкого качества из-за неблагоприятных погодных условий, а продукции высокого качества пока на рынок попадает немного. Но несмотря на это, цены на овощ продолжают расти – теперь он в закупке на 16% дороже, чем неделю назад, а также на треть дороже, чем в прошлом.

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