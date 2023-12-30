Самая дорогая квартира в Киеве: огромное жилье продают за миллионы долларов 

В Киеве за 9,4 млн долларов продают квартиру площадью 630 квадратных метров. Жилье находится в ЖК Diamond Hill. Площадь жилья составляет 630 квадратных метрах.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Так, квартира имеет 7 комнат. "С панорамным видом на Днепр, парк Славы и Лавру. Гостиная с панорамными окнами, кухня, гостевой с/у, постирочная. Хозяйская спальня со своей гардеробной и большой ванной комнатой, еще 2 спальные комнаты со своими ванными комнатами. Ремонт выполнен из высококачественных натуральных материалов" - говорится в объявлении.

В ЖК есть подземный паркинг на 300 мест, современный фитнес центр с бассейном, тренажёрный зал. Закрытая придомовая территория, детская игровая площадка, круглосуточная охрана. Пешком 2 минуты до парка Славы, 10 минут до Мариинского парка, 5 минут до метро Арсенальная.

Что происходит на рынке недвижимости

За 2023 год рынок недвижимости показывает восстановление во всех сегментах. Наибольшим спросом пользуется готовое или почти готовое жилье со сроком сдачи до года. Украинцы считают инвестиции в строительство на ранних стадиях достаточно рискованными.

Сокращение темпов появления новых строек и одновременно формирование отложенного спроса из тех, кто не решается тратить собственные средства до стабилизации ситуации на фронте, может повлечь за собой дефицит новых метров на рынке. Поэтому в отсутствие эскалации военной агрессии можно ожидать дальнейшую стабилизацию на рынке и конвертацию отложенного спроса в новые сделки с последующей коррекцией цен.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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