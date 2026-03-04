Экономика РФ начала трещать по швам: прокремлевские эксперты впервые признали угрозу краха

Эксперты из аффилированных Кремлем институций признают, что с ноября 2025 года индикатор входа экономики РФ в рецессию превысил 0,44 при критическом пороге 0,12, тогда как индикатор выхода упал до 0,05, что означает высокий риск затяжного спада. По их же оценкам, совокупные экономические потери России от войны достигают около $2,5 трлн, что превышает довоенный ВВП страны на уровне около $2,2 трлн.

Видео дня

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Показательно, что эти выводы исходят не от оппозиционных экспертов, а от системных структур, которые годами обеспечивали "позитивную картинку" для власти.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Высшей школы экономики и Центрального банка РФ, сводный опережающий индикатор входа экономики в рецессию с ноября 2025 года превысил 0,44 при критическом пороге 0,12.

Еще более тревожная динамика наблюдается с индикатором выхода из рецессии. В ноябре 2025 года он упал до 0,05 против 0,10 в октябре, оставаясь значительно ниже критического уровня 0,35. Фактически это свидетельствует об отсутствии условий для быстрого восстановления и формировании риска затяжного экономического спада продолжительностью более года.

Промышленный сектор, который российские власти пытаются представить как "локомотив экономики военного времени", демонстрирует устойчивое ухудшение. Индекс S&P Global PMI перерабатывающей промышленности по итогам января 2026 года остается ниже 50 пунктов, что соответствует зоне сокращения производства.

Особенно показательна динамика рентабельности, ведь с сентября 2024 года она упала с 20% до 12% и продолжает снижаться. Это означает, что даже рост государственных заказов и милитаризация экономики не компенсируют структурные проблемы, дефицит кадров и технологическую изоляцию.

Негативные тенденции все ощутимее отражаются на настроениях населения. По данным российской исследовательской организации, индекс экономических ожиданий в январе 2026 года упал до 113 пунктов против 140 в 2024-м. Индекс потребительских настроений вернулся к уровням конца 2022 года – 98 пунктов, что свидетельствует о доминировании пессимизма.

Для экономики это означает сокращение внутреннего спроса, рост сбережений "на черный день" и дальнейшее торможение развития малого и среднего бизнеса. Даже в базовых прогнозах самих российских институтов на 2026 год фигурирует дальнейшее замедление экономики. Слабая динамика ВВП, сокращение инвестиций и высокие процентные ставки формируют реальный риск технической рецессии – двух кварталов подряд падения экономической активности.

После полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с комплексом системных экономических проблем. Международные санкции, разрыв логистических цепей и массовый отток около 650 тыс. граждан за границу существенно ослабили экономический потенциал страны. Отдельным ударом стало замораживание финансовых активов на сумму около $340 млрд.

В отчете Всемирного банка за октябрь 2025 года зафиксировано серьезное давление на российскую экономику, годовая инфляция достигла 9,5%, а ключевые процентные ставки – 20%. При таких условиях бизнес теряет стимулы к инвестированию, а население к потреблению.

Аналитики признают, что получить точную оценку экономических потерь сложно из-за закрытости российской статистики. В то же время исследование, проведенное в июле 2025 года учеными из University of California дает представление о масштабе проблем.

Согласно их оценкам, средние годовые потери ВВП России после вторжения составляют около $281 млрд. Таким образом, совокупные потери ВВП с момента начала войны достигают примерно $1,124 трлн. Если же учесть потери военной техники, оперативные расходы и другие косвенные убытки, общая сумма экономических потерь приближается к $2,5 трлн – показателю, превышающему довоенный ВВП России на уровне около $2,2 трлн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России домены интернет-сервисов YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram были удалены из российской официальной интернет-системы доменных имен. В результате устройства российских пользователей перестали получать IP-адреса указанных ресурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!