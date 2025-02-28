С 1 марта в украинских супермаркетах должны появиться новые чеки: как будут выглядеть

В Украине с 1 марта магазины, супермаркеты, кафе и другой бизнес должны будут выдавать клиентам чеки нового образца. В частности, в них появятся уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога. При этом чеки старого образца не будут считаться расчетным документом.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там отметили: переноса срока введения новых чеков не будет. Ведь 1 марта уже является "отложенной датой" – изначально новые чеки должны были начать выдавать с 1 января.

"Минфин пошел навстречу бизнесу и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца для предоставления возможности субъектам хозяйствования осуществить мероприятия по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций", – говорится в сообщении.

Как будут выглядеть

Новую форму фискальных чеков Минфин утвердил Приказами №601 и №632. Согласно им:

В чеки добавлены новые обязательные поля.

"Была 31 строчка, стало 35. Добавились обязательное поле "сдача", поле "средство оплаты" – раньше была форма "наличная", "безналичная" и "другое", теперь будет расшифровано это "другое": например, оплата бонусами. Перед номером чека обязательно нужно прописать слово "чек" – и покупатель сможет понять, где номер именно чека. Отдельно нужно печатать дату и время выдачи чека", – объяснил эксперт Андрей Сухов.

Упрощена структура чеков – убраны определенные строки, например "кассир" и "держатель ЭПЗ".

По QR-кодам чеки можно будет проверить на сайте Государственной налоговой службы.

Вводятся штрафы за невыполнение норм.

Так, за выдачу чека старого образца будут штрафовать на 100% стоимости проданных с нарушениями товаров. За следующее нарушение размер наказания существенно увеличится – до 150%.

Впрочем, для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") на упрощенной системе, не являющихся плательщиками НДС, и если они не реализуют подакцизную продукцию, технически сложные бытовые изделия на гарантии, лекарства и медицинские товары, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, штрафы будут меньшими. Они составят 25% и 50% стоимости проданных с нарушениями товаров – за первое и последующие нарушения соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время угрозы закрытия АЗС с 1 марта из-за новых требований к регистраторам расчетных операций (РРО) в Украине нет. Дело в том, отмечают в экспертной среде, что ситуация уже частично урегулирована.

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