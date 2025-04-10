Китайский юань упал до самого низкого уровня за 18 лет: китайские рынки просели после новых пошлин Трампа

Курс китайского юаня достиг самого низкого уровня с 2007 года из-за таможенной войны между США и Китаем. Китай прибегает к валютным манипуляциям и антикризисным мерам, чтобы избежать еще большей дестабилизации.

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Об этом пишет Reuters. 9 апреля 2025 года китайский юань достиг самого низкого курса по отношению к доллару США за последние 18 лет.

Внутренняя сессия торгов завершилась на уровне 7,3498 юаней за доллар – это самое слабое закрытие с декабря 2007 года. Падение национальной валюты явилось следствием обострения торговой напряженности между США и Китаем, которое уже окрестили новой таможенной войной.

Одной из главных причин снижения курса стало решение Китая разрешить контролируемое ослабление юаня. Это стратегический шаг, который должен компенсировать негативное влияние агрессивных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа. По состоянию на сегодняшний день пошлины на китайский импорт достигли 54%, включая новый пакет в 34%, наложенный в дополнение к предыдущим 20%.

Эта мера должна сделать китайский экспорт дешевле, чтобы удержать конкурентоспособность на внешних рынках. Однако риски очевидны: слабый юань может повлечь за собой отток капитала и поставить под угрозу финансовую стабильность.

В ответ на кризисную ситуацию правительство Китая провело срочное совещание по внедрению антикризисных мер. Центральный банк страны призвал крупные государственные банки ограничить покупку долларов США, чтобы снизить давление на курс национальной валюты.

Народный банк Китая также установил средний курс юаня выше рыночных ожиданий – сигнал о намерениях не допустить дальнейшую девальвацию. Учитывая ожидания смягчения монетарной политики, прибыльность китайских облигаций также претерпела снижение.

Китайский фондовый рынок мгновенно отреагировал на новости: индекс CSI 300 снизился на 0,6%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,5%. Повышение тарифов было неожиданно агрессивным, что повлекло за собой панику среди инвесторов.

Страны, вовлеченные в цепочки снабжения Китаем – Вьетнам, Камбоджа, Лаос также пострадали: на их товары введены пошлины от 46% до 49%. Это создает существенные риски для региональной торговли и стабильности рынков.

Несмотря на резкое обострение торговых отношений, Дональд Трамп в очередной раз назвал главу КНР Си Цзиньпина своим другом и выразил готовность к личной встрече. Такая риторика контрастирует с действиями, нанесшими серьезный удар китайской экономике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американские акции взмыли вверх после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о 90-дневной паузе в применении определенных пошлин к подавляющему большинству стран. Также в США выросли котировки сырьевых ресурсов.

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