В результате ночной атаки российских войск на Днепр был серьезно поврежден складской комплекс с продукцией шоколада Millennium. В связи с этим возможны временные перебои с поставками отдельных наименований товара.

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Об этом 4 августа сообщили на странице компании в Facebook. Там отметили, что, к счастью, люди вследствие обстрела не пострадали.

В Millennium предупредили, что из-за потери части готовой продукции в ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками определенных позиций.

"Нам особенно жаль, что мы с такой заботой готовили эти товары к отправке для наших покупателей и партнеров", – отметили в компании.

Там уже работают над восстановлением и поблагодарили всех за поддержку, доверие и понимание.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 августа оккупанты в очередной раз атаковали Днепр, в городе раздались взрывы. В результате атаки российского дрона вспыхнули пожары на складах в пригороде. Повреждены также частные дома, вследствие чего два человека получили ранения. Помимо города, от атаки пострадали также четыре района области.

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