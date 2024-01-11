"Россияне больше едят из-за роста доходов": Путин абсурдно объяснил рост цен на яйца в РФ

Российский диктатор Владимир Путин объяснил рекордный рост цен на яйца в России тем, что жители страны-террористки якобы стали больше есть из-за увеличенных доходов. Стоимость продукта в прошлом году выросла почти на 60%.

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Об этом Путин заявил на встрече с предпринимателями на Дальнем Востоке. "Цены на яйца в прошлом году выросли почти на 60% из-за роста доходов россиян, которые стали больше потреблять", – сказал он.

При этом диктатор отметил, что производство яиц в РФ у нас не убавилось. "Потребление увеличилось. В связи с реальными имеющимися доходами населения немного, но все-таки доходы немного у людей выросли. Начали больше покупать яйцо, мясо курицы", — сказал он.

По словам Путина, российские власти "вовремя просто не сориентировались" и не открыли импорт. "Бум – и цены улетели. Поэтому надо быть очень осторожными", – отметил он.

В ответ на рост цен правительство в декабре разрешило ввезти в Россию 1,2 млрд яиц. Однако усилия правительства страны-агрессоры по ввозу продукта из Азербайджана и Турции не помогут снизить их стоимость, поскольку закупочные цены на них установлены не ниже, чем на отечественную продукцию, отметили в Российском птицеводческом союзе.

В России из-за дефицита яиц цены на базовый продукт в некоторых регионах взлетели до 300 рублей за десяток (более 120 грн). Многие сети супермаркетов перешли на поштучную продажу и ввели ограничения на количество яиц в одни руки, а жители РФ выстраиваются в огромные очереди к импровизированным прилавкам у грузовиков, из которых яйца продают дешевле.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, до 63% россиян поддерживают войну в Украине, при этом 64% опрошенных рассматривают так называемую "СВО" как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом". Кроме того, 56% граждан РФ отмечают, что военные действия повлияют на их решение на предстоящих выборах.

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