Россия все больше похожа на "государство-банкрота": доходы бюджета агрессора упали на 40%

Заявления главы Кремля Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о стабильной ситуации в экономике РФ расходятся с экономическими показателями страны. Россия все больше похожа на государство-банкрота.

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Об этом в комментарии LIGA.net заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Оптимистичная риторика российского руководства все больше расходится с экономическими показателями страны, подчеркнул он.

Доходы федерального бюджета РФ сократились на 40% по сравнению с прошлым годом, а дефицит бюджета уже превысил $80 млрд. 71 из 85 российских регионов завершили 2025 год с дефицитными бюджетами, а их совокупный дефицит превысил $34 млрд.

"Вопреки оптимистической риторике руководства РФ, Россия уверенно приобретает статус "государства-банкрота", – отметил Власюк. Отдельное внимание он уделил инвестиционной привлекательности России, отметив низкий уровень доверия инвесторов к российской экономике.

"Путин заявляет, что санкции якобы открыли для России "более широкое поле для маневра" и создали новые партнерства. Однако лучший индикатор доверия – это инвестиции.Сегодня доля иностранного капитала в России составляет лишь 0,01%. Это свидетельствует о том, что даже потенциальные партнеры не спешат вкладывать деньги в российскую экономику", – сказал Власюк.

Около 30% российских предпринимателей рассматривают возможность сворачивания деятельности, а еще почти столько же – переход в теневой сектор из-за усиления налоговой нагрузки и перебоев с доступом к интернету.

Кроме того, сальдо внешней торговли России за время полномасштабной войны сократилось почти втрое – с $337 млрд до $125 млрд. Крупнейшие российские экспортеры, в томчисле Лукойл, Газпром, Новатэк и Северсталь, сталкиваются со снижением прибыли, а Росатом уже ищет дополнительные $7 млрд для завершения собственного флагманского проекта в Турции – АЭС "Аккую".

"Чем оптимистичнее звучат заявления российского руководства, тем хуже становятся экономические показатели самой России", – подчеркнул Власюк.

По его мнению, накопительный эффект международных санкций все сильнее ограничивает доступ России к инвестициям, технологиям, финансовым ресурсам и традиционным рынкам сбыта, что ослабляет экономическую основу ведения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW проанализировали ряд заявлений россиян на ПМЭФ – и пришли к выводу, что в России "замахнулись" на Киев, Одессу и Харьков. Также в ISW объяснили, что стоит за массированными атаками России на Украину. Дело – не только в желании Кремля нанести как можно больше разрушений и жертв.

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