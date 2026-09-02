Россия во второй раз за два месяца уничтожила склад OKWINE: в компании обратились к украинцам

Российские войска во второй раз за два месяца разрушили центральный склад OKWINE и Wine Hunters, однако на этот раз никто из сотрудников не пострадал. Компания, которая только начала восстанавливаться после предыдущего удара, просит клиентов поддержать её покупками, в частности вин и крепкого алкоголя, спасённых после первой атаки.

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Об этом официально сообщила пресс-служба компании. В компании подчеркнули, что на этот раз удар произошел снова в ночь с 1 на 2 число – фактически через два месяца после предыдущего попадания.

"Уже второй раз за два месяца и снова в ночь с 1 на 2 число новый центральный склад OKWINE и Wine Hunters был разрушен в результате вражеской атаки", — сообщили в компании. По словам представителей OKWINE, восстановление после первой атаки только начало давать результат. Бизнес постепенно возвращался к работе, пытался восстановить запасы и снова планировать будущее хотя бы на короткий срок.

Бизнес только начал восстанавливаться

Повторный удар стал для компании особенно тяжелым, поскольку после первого уничтожения складской инфраструктуры команда уже успела частично оправиться и начать восстанавливать работу. В компании отметили, что после первого попадания начали снова завозить новые товары и постепенно формировать запасы.

"Мы только-только начали приходить в себя после первого попадания, завозить новинки и хоть немного, хотя бы на неделю, планировать будущее", — рассказали в OKWINE. В компании признались, что описать эмоции команды после нового удара сейчас чрезвычайно сложно. На это, по словам компании, нет ни сил, ни возможности, ни времени.

Несмотря на масштаб разрушений, главное — на этот раз никто из работников склада не пострадал. В OKWINE поблагодарили украинских военных, силы противовоздушной обороны, спасателей ГСЧС и медиков, которые работают после атак.

OKWINE обратилась к клиентам

После первой атаки компания уже получила значительную поддержку от своих клиентов. В OKWINE отметили, что эта поддержка помогла пережить последствия первого удара. "Вы уже поддержали нас в первый раз: сообщениями в соцсетях, объятиями на рынках и, конечно, покупками", – обратились к клиентам в компании.

Однако после второго уничтожения склада OKWINE прямо заявила, что снова нуждается в помощи своих покупателей. "И сейчас мы честно говорим, что во второй раз без вашей поддержки мы можем не справиться", — отметили представители компании.

Компания призвала клиентов продолжать покупать любимые товары. Отдельно в OKWINE предложили обратить внимание на вина и крепкий алкоголь, которые удалось спасти после первого попадания. Теперь эти бутылки для компании имеют не только коммерческую, но и символическую ценность.

В OKWINE призывают хранить спасённые после первого удара вина и крепкий алкоголь как своеобразную часть истории компании и символ того, что украинский бизнес продолжает работать даже после масштабных разрушений. Для клиентов такая покупка, по замыслу компании, может стать способом напрямую поддержать предприятие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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