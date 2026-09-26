Россия снова атаковала фармзавод "Дарница": враг пытается уничтожить лекарства

Утром 26 сентября россияне вновь нанесли удар по заводу фармацевтической компании "Дарница". Предыдущая атака на предприятие произошла 25 сентября.

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Об этом говорится в сообщении компании на сайте Facebook. "Главное – пострадавших нет. Просим, как и в прошлый раз, соблюдать информационное молчание. Не публикуйте фото и видео, не описывайте места и последствия удара, не добавляйте подробностей в комментариях. Не помогайте врагу оценивать результаты его атак", – говорится в сообщении компании.

В компании просят соблюдать информационное молчание: не публиковать фото и видео, не описывать места и последствия удара, не добавлять подробности в комментариях.

Россия уничтожает украинские лекарства

С лета 2026 года РФ нанесла уже серию ударов по фармацевтической инфраструктуре Украины. В частности, уже был нанесен удар и по "Дарнице" – 28 июня 2026 года. Тогда были повреждены производственные мощности компании. Среди сотрудников погибших и раненых не было, а завод продолжил работу. Характер и масштаб повреждений также не раскрывались из соображений безопасности.

3 и 7 августа под ударами оказался гуманитарный склад ВОЗ в Днепре. Там хранились медицинские материалы для учреждений здравоохранения, в частности средства экстренной помощи для прифронтовых районов. Еще после первой атаки объект признали опасным и начали перемещать запасы. После повторного удара склад был разрушен, а остатки запасов медицинских средств ВОЗ уничтожены.

Также атака 3 сентября серьезно повредила логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. Это один из крупнейших специализированных фармацевтических складских комплексов Украины. На объекте хранились препараты различных производителей и дистрибьюторов. Были уничтожены сотни тонн медикаментов, в частности склад лекарственных средств сети "Аптека Доброго Дня". После атаки "Биокон" приостановил операции по приему и отгрузке лекарств на пострадавшем комплексе.

В тот же день дважды атаковали склад Teva в Украине. Компания официально сообщила, что все её сотрудники остались живы и не пострадали. Teva заявила, что оценивает масштабы повреждений и пытается минимизировать влияние атаки на поставки препаратов украинским пациентам.

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по складскому комплексу "Оптима-Фарм" в Киеве. Этот объект уже был разрушен в результате российской атаки в 2025 году и на момент нового удара не использовался для хранения продукции – склад был пуст.

12 и 13 сентября российские войска атаковали логистический комплекс Universal Logistic в Бориспольском районе Киевской области. Он является одним из двух крупнейших фармацевтических складских комплексов Украины. Его площадь составляет около 21 тыс. кв. м, а комплекс обслуживает крупных фармдистрибьюторов, которые затем поставляют лекарства в аптеки. Из-за ударов и постоянных воздушных тревог поставщики не могли нормально забрать товар из комплекса. По сообщениям с места событий, после первого удара на объекте продолжался пожар, а повторная атака затруднила работу спасателей.

В ночь на 14 сентября российские войска атаковали склад одного из крупнейших украинских фармдистрибьюторов "БаДМ" в Хаджибейском районе Одессы. После удара на территории возник пожар, здания склада получили значительные повреждения.

Из-за постоянных российских атак на фармацевтическую инфраструктуру Украина и Молдова обсудили создание логистических хабов для хранения и распределения лекарственных средств с последующей поставкой в Украину. Такой механизм должен позволить распределить запасы препаратов и снизить риск их потери в результате российских атак на украинские склады.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве признали, что в результате российских атак в столице сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний. Это связали с нарушением отдельных логистических цепочек производителей и поставщиков лекарств, поскольку обстрелы повлияли на своевременность поставок отдельных препаратов в аптечную сеть.

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