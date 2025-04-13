Роскошь в госзакупках: "Винницаоблэнерго" заказало элитный внедорожник за почти 3 миллиона гривен
"Винницаоблэнерго" по результатам тендера заказало элитный Jeep Grand Cherokee за 2,88 млн грн без конкуренции, что вызывает вопрос о прозрачности и целесообразности таких расходов. Автомобиль оснащен роскошной комплектацией, больше соответствует VIP-классу, чем государственной компании.
Об этом OBOZ.UA стало известно по тендеру, который есть на платформе Prozorro. Автомобиль должен прибыть в мае 2025 года.
Выбрана полноприводная модель 2023 года выпуска с двигателем Pentastar объемом 3,6 литра, мощностью 285 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и во флагманском цвете "Diamond Black Crystal". За этот оттенок, кстати, было уплачено отдельно – почти 45 тысяч гривен.
Закупка прошла без конкурентов, ООО "Илта Львов" стало единственным участником тендера, вызывающим вопрос о прозрачности и обоснованности такого выбора. Внедорожник не просто мощный – он укомплектован роскошно. Среди опций:
- системы мониторинга слепых зон;
- функция предупреждения о пешеходах и велосипедистах;
- панорамная двухсекционная крыша;
- девять аудиодинамиков с сабвуфером;
- адаптивный круиз-контроль;
- четырехзонный климат-контроль;
- массажные передние сиденья с памятью;
- вентиляция и обогрев обоих рядов сидений.
Такой набор функций больше присущ автомобилям для руководителей крупных корпораций, а не представителей государственной компании, которая, как правило, финансируется по тарифам, оплачиваемым гражданами. АО "Винницаоблэнерго" возглавляет Юрий Касич. Компания входит в бизнес-группу Константина Григоришина – украинского бизнесмена с влиятельными связями в энергетической сфере.
ООО "Илта Львов" принадлежит нескольким физическим лицам, среди которых Павел и Даниил Ярема, а также Александра Волошиновская, Ирина Цеголко (жена депутата от "Европейской солидарности" Петра Цеголка) и другие. Данило Ярема имеет политический бэкграунд в качестве депутата Львовского облсовета от партии "Наша Украина" в 2006-2010 годах.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Николаевской области компания, созданная два месяца назад, выиграла тендер почти на миллиард гривен для обслуживания дорог. При этом компания может быть связана с бывшим руководителем Службы автомобильных дорог области.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!