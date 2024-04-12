Почему на Трипольской ТЭС не сработала защита: Найем назвал главную проблему

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем рассказал, что причиной полного разрушения Трипилской ТЭС является недофинансирование строительства защитных сооружений третьего уровня. По его словам, это ставит под угрозу устойчивость энергосистемы и возможность катастрофы в случае дальнейших атак.

Об этом сообщил сам Мустафа Найем. "Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру могут продолжиться. Нам всем нужно выжить и выстоять. И времени маловато. Решения должны быть быстрые и эффективные", – отметил Найем.

Потеря Трипольской ТЭС вызвала серьезные обсуждения степени защиты энергетических объектов Украины от возможных атак противника. После событий, связанных с потерей ТЭС, возникли вопросы об эффективности мер, которые были приняты для защиты энергетической инфраструктуры страны.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывал, что объекты энергосистемы Украины имеют три уровня защиты. Это:

защиту от взрывной волны;

защиту от прямого попадания "Шахедов";

комплексная защита от "Шахедов" и ракет.

Найем теперь заявил, что Агентство восстановления, отвечающее за защиту распределительных подстанций, лишь ограниченно занимается этой проблемой, а работа над защитой других объектов была недостаточно финансово поддержана. "Агентство восстановления защищает только часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Мы работаем над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" вторым и третьим уровнем защиты", – отмечает Найем.

Несмотря на это, попытки обеспечить защиту энергетической инфраструктуры продолжаются, в частности, строятся защитные сооружения для распределительных подстанций второго и третьего уровней защитызаверил глава Госагентства. Проектная документация и сооружения были согласованы с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, ГСЧС и НЭК "Укрэнерго".

Найем отдельно отметил, что при последних обстрелах некоторых объектов происходили попадания, но установленные защитные сооружения продемонстрировали свою эффективность, сохраняя сохранность оборудования. Однако недофинансирование строительства защитных сооружений третьего уровня оставляет энергетическую систему уязвимой перед возможными атаками, говорит чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, разрушенная Россией Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) играла критическую роль, снабжая электроэнергией почти 3 млн человек. Станция подлежит восстановлению, энергетики уже работают над получением оборудования от европейских стран.

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