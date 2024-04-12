Разбитая Трипольская ТЭС давала свет 3 миллионам украинцев: стало известно, подлежит ли станция восстановлению

Разрушенная Россией Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) играла критическую роль, снабжая электроэнергией почти 3 млн человек. Станция подлежит восстановлению, энергетики уже работают над получением оборудования от европейских стран. Однако в "Центрэнерго" считают, что ремонт станции без предоставления Украине систем ПВО – это "бесполезное дело".

Об этом "Голосу Америки" рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота. "Прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. ... Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны – это, мягко говоря, бесполезное дело будет", – сказал Гота.

По его словам, часть баллистических сверхзвуковых ракет, которые лететь в направлении станции удалось сбить. Но именно из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО часть российских ракет все же достигли цели и уничтожили ТЭС.

На Трипольской ТЭС в течение нескольких дней будут продолжаться работы по тушению пожара и разбору завалов, сообщила ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук во время телемарафона. Благодаря применению разных схем подключений и переподключений потребителей удалось избежать отключений света в Киевской области.

"Трудно сказать точно (когда будут известны последствия, – Ред.), поскольку еще продолжается разбор завалов, ликвидация пожара. И это будет продолжаться, к сожалению, несколько дней, поскольку разрушения были действительно значительными. И я думаю, что через несколько дней мы уже будем иметь более ясную картину того, можно ли будет восстановить какое-либо оборудование или восстановить станцию хотя бы приватно. Или уже будем искать другие источники, то есть будем полагаться на другие объекты генерации", – сказала Гринчук.

Как отмечал в комментарии OBOZ.UA директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, существует "ряд неопределенностей" относительно возможного возобновления генерации на Трипольской ТЭС. Эксперт отмечает, что неизвестно, насколько серьезно повреждена сама станция.

Даже если удастся провести восстановительные работы, возможно один из блоков останется в консервации или будет неисправным, отметил специалист. В этой связи, даже если определенные меры восстановления будут приняты, прогнозировать его полное восстановление и использование в следующем отопительном сезоне остается сложной задачей.

Сейчас благодаря благоприятной погоде потребители электроэнергии еще не испытывают значительных перебоев со светом. Однако, по словам специалистов, отключения могут начаться ближе к лету, а самый сложный период наступит зимой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия перешла в новую фазу энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). Хотя полный блекаут не предполагается, эта стратегия может повлечь за собой увеличение плановых отключений электроэнергии летом, когда повышается потребление.

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