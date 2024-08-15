Разворовал миллионы на дронах для ВСУ: в Украине раскрыли коррупционную схему

Директор хмельницкой фирмы "удешевил" производство дронов для ВСУ, чем присвоил более 5,7 млн ​​грн бюджетных средств. В настоящее время ему сообщено о подозрении.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП). Там отметили:

в январе 2024 года предприятие стало победителем тендера, объявленного Нетишинским городским советом, на закупку FPV-дронов для обеспечения сил обороны;

в течение января-апреля 2024 между сторонами был заключен ряд договоров на закупку 1 тыс. FPV-дронов общей стоимостью более 16,4 млн грн;

подозреваемый решил подзаработать и значительно "удешевил" производство.

"Вместо предусмотренных тендерной и технической документацией видеокамер и видеопередатчиков, на дроны устанавливались приборы более низкого качества и почти вдвое дешевле. Таким образом, подозреваемый присвоил более 5,7 млн ​​грн бюджетных средств", – говорится в сообщении.

Разворовали миллионы на закупке защиты для танков ВСУ

Ранее же в ОГП сообщили, что правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы расхитили 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы. В ОГП отметили:

По данным следствия, госпредприятие в 2022 году заключило контракт с Минобороны по изготовлению динамической защиты для танков ВСУ.

В дальнейшем для серийного изготовления соответствующих комплектующих это госпредприятие заключило договор с частной машиностроительной компанией.

При выполнении договора бывшие руководитель и главный бухгалтер госпредприятия вместе с предпринимателем растратили и присвоили средства государственного предприятия.

"Подозреваемые подделали финансово-хозяйственные документы о якобы поставке, принятии и хранении товарно-материальных ценностей. В целом они вывели на счета подконтрольных предприятий почти 12 млн грн, нанеся ущерб государственному предприятию", – рассказали в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили у бухгалтера компании – поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Она перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

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