Разрушенный дом, автомобиль прежнего владельца, собачьи будки: оккупанты продают имущество украинцев на оккупированной Донеччине. Видео

Захватившие Донецкую область оккупанты зарабатывают на имуществе украинцев – в частности, продавая их недвижимость. Так, один из таких "риэлторов" пытается за 5 000 долларов продать разрушенный дом на заброшенном участке. В "комплекте" к дому идет гараж, в котором еще стоит автомобиль прежнего владельца, а также пристройка с подвалом, в который продавец, по его же признанию, боится спускаться.

"В 5 000 долларов входит ларек – серого цвета, большой. Под лофтовскую кофейню или шиномонтаж спокойно можно оформить. Два водопроводных кольца. ... Какая-то шахтная лента, деревянные рамы, несколько видов собачьих будок, ржавая ванная", – нахваливает объект продавец сразу в двух видео.

Отдельно же он останавливается на самом доме. "Риэлтор" одновременно утверждает, что тот разрушился вследствие пожара – однако не называет его причину. А также утверждает, что прежний собственник дом не достроил.

"Основой этого дома стал дикий камень. И его можно продать", – подчеркивает он.

Также продавец заостряет внимание на "огромном участке земли", на котором стоит дом и другие постройки. "15 соток земли – прекрасное место ... для пасеки или маленького сада", – говорит он на фоне полной разрухи.

"Ждал, пока он на мину станет"

Видео о продаже дома с участком на оккупированной Донеччине вызвало резкую реакцию в соцестях. Так, один из пользователей X (ex-Twitter) признался, что во время просмотра "ждал, пока он (продавец. – Ред.) на мину станет".

Другой пользователь удивляется, почему цена "во вражеских долларах", а не в рублях.

Еще один утверждает: дом не сам разрушился, а его разбомбили.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во временно оккупированном Мариуполе оккупанты решили продать 3-комнатную квартиру, из которой прежние собственники даже не успели вывезти свои вещи. Вплоть до постельного белья и средств личной гигиены.

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