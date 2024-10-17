Растратили 2 млрд грн на закупках бронежилетов: экс-чиновники Минобороны предстанут перед судом

Бывшие чиновники Минобороны Украины предстанут перед судом за растрату почти 2 миллиарда гривен, выделенных на закупку некачественных бронежилетов для военных. В результате их действий значительная часть подразделений ВСУ не получила надлежащих средств защиты.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора. В октябре 2024 года прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора направили в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обвинительный акт в отношении этих лиц.

Среди обвиняемых – бывший заместитель министра обороны, руководитель Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны, а также бывший начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления материального обеспечения Вооруженных сил Украины. Экс-чиновникам инкриминируют несколько серьезных преступлений: растрату принадлежащего государству имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Эти обвинения касаются действий, предпринятых должностными лицами во время военного положения в Украине, когда государство выделило значительные финансовые ресурсы на нужды военных, в частности для закупки средств индивидуальной защиты. Расследование показало, что в 2022 году должностные лица Минобороны организовали закупку бронежилетов через компании-нерезиденты с нарушением установленных процедур.

Вместо проведения надлежащего тендера или проверки качества товаров они заключили контракты на поставку амуниции по завышенным ценам и произвели 100% предоплату. Бронежилеты, которые должны были защищать военнослужащих на передовой, оказались некачественными и не отвечали стандартам, утвержденным в государстве.

Экс-чиновники приняли средства индивидуальной защиты без проверки и передали их на склады Вооруженных сил Украины. Согласно выводам экспертиз, амуниция не отвечала техническим требованиям для бронежилетов разных типов и не могла обеспечить надлежащего уровня защиты украинских военных.

В результате действий обвиняемых значительная часть подразделений Вооруженных сил Украины не получила необходимой амуниции на общую сумму почти 2 миллиарда гривен. Эти средства, которые должны были пойти на обеспечение военных качественными средствами защиты, были фактически утрачены, что ослабило обороноспособность страны в условиях войны.

Расследование проводилось Государственным бюро расследований (ДБР) совместно с Департаментом контрразведки СБУ, что обеспечивало оперативное сопровождение дела. По результатам расследования, обвинение было передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

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