Работодателям пришлось резко поднять зарплаты: на рынке назрел масштабный дефицит кадров, а ситуация только обостряется

В Украине усугубился дефицит на рынке труда. Если еще в прошлом году работодатели жаловались на нехватку сотрудников, то сейчас считают это едва ли не самой большой проблемой на пути к развитию бизнеса. В результате большинству компаний пришлось пересмотреть зарплаты: тем, кто владеет рабочей специальностью и имеет опыт работы, могут платить около 30-50 тыс. грн, в зависимости от города и специальности.

О том, как изменилась ситуация на рынке труда и к чему нужно готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько вакансий открыто и почему работодателям приходится охотиться на сотрудников

Рынок труда в Украине частично находится в тени, потому точными цифрами не владеет ни бизнес, ни государственные органы власти. Тенденция показывает, что уже сейчас вакансий больше, чем до начала полномасштабной войны. Так, на work.ua по состоянию на март 2021-го, до полномасштабной войны, было 72,8 тыс. вакансий. Сейчас уже 94,8 тыс. Портал robota.ua предоставляет статистику по количеству новых вакансий. Итак, в марте 2021-го их было до 19 тыс., сейчас – 26,8 тыс.

В то же время количество активных кандидатов упало вдвое. Так, в марте 2021 года их было около 110 тыс., сейчас – 58,7 тыс. Например, согласно данным work.ua, сейчас на 10 новых вакансий размещают примерно 14 резюме. А до полномасштабной войны на 10 вакансий было 24 резюме. И уже тогда некоторых специалистов было сложно найти.

Европейская бизнес-ассоциация, одно из самых больших объединений работодателей, также указывает на проблемы с поиском рабочих. В качестве подтверждения они приводят опыт HR-директора одной из крупных компаний Яны Декусар. Она говорит: на собеседовании с кандидатом традицией стал вопрос о том, сколько еще есть предложений от других работодателей и сколько времени на то, чтобы принять решение. Очень часто за сутки кандидат принимает предложение от другой компании. А бывает такое, что сотрудник увольняется в пятницу, а в понедельник сразу несколько конкурентов звонят в компанию для того, чтобы получить рекомендации.

Наталья Слинько, операционный директор grc, рассказывает OBOZ.UA: распространена практика, когда компании вынуждены переманивать сотрудников у конкурентов. Для этого есть едва ли не единственный инструмент: предложение более высокой заработной платы.

"Некоторые компании больше не могут наращивать фонд оплаты труда, достигнуты определенные лимиты. А кандидаты в сложившихся условиях на рынке ожидают более привлекательных заработных плат. Как результат, имеем ситуацию, когда растет разрыв между ожидаемой заработной платой и той зарплатой, которую предлагают компании", – рассказывает эксперт.

По данным большого кадрового портала, средняя зарплата в Украине достигла уровня 20 тыс. грн. В то же время Государственная служба статистики, которая и раньше показывала только официальные данные, публиковать информацию перестала.

За неимением кадров курьерам на собственном авто, водителям предлагают зарплату в Киеве, размер которой достигает 50 тыс. грн. Оператор деревообрабатывающего станка может рассчитывать на 30 тыс. грн, а электрик с опытом – около 60 тыс. грн. Операторы на производстве (работают с оборудованием), согласно данным объявлений, получают около 20-40 тыс. грн. Однако ситуация в регионах хуже. Если компания, которая работает в условиях платежеспособного спроса, зарабатывает на экспорте или имеет высокую рентабельность, использует возможности увеличения фонда оплаты труда, то небольшой бизнес с низкой доходностью не может закрыть вакансии и вынужденно ограничивает свою деятельность.

"У нас сейчас открыто 23 вакансии, такого никогда не было. Обычно у нас было ну максимум 15 вакансий, и это исключительно с требованиями к категориям. Сейчас зарплата экспедитора у нас на авто компании – 35 тыс. грн ставка и еще разные бонусы. Но все равно мы не можем найти человека. Уже указали в объявлениях, что можем взять студента, ветерана, человека без опыта, но с водительским удостоверением категории В (у нас грузовой фургон), но все равно вакансии не закрыты", – рассказывает OBOZ.UA сотрудница логистической компании.

Дефицит рабочей силы – один из факторов, сдерживающих восстановление украинской экономики. Но самые большие проблемы еще могут быть впереди.

Кого не хватает на рынке и к чему готовиться

Слинько говорит: трудно найти любого сотрудника, которому для выполнения своих обязанностей требуется несколько лет опыта работы на аналогичной должности. Это касается как рабочих специальностей, так и "белых воротничков" (офисных сотрудников).

Государственный центр занятости фиксирует наибольшую нехватку среди квалифицированных рабочих с инструментом. Это такие профессии, как маляр, швея, электромонтер – любой, кто выполняет физическую работу, используя инструмент. Нехватку в этой сфере оценили в 21%. В то же время рынку нужно примерно на 18% больше машинистов и водителей и на 15% больше специалистов в сфере обслуживания (повара, официанты, продавцы). Если же смотреть в разрезе количества открытых вакансий, то, как обычно, чаще всего ищут специалистов по продажам.

Главные проблемы:

мобилизация . Сотни тысяч мужчин вынужденно покинули свои рабочие места;

. Сотни тысяч мужчин вынужденно покинули свои рабочие места; страх мобилизации. Некоторые мужчины отказываются от смены работы или официального трудоустройства, поскольку вместе с этим происходит обновление данных в военкомате;

Некоторые мужчины отказываются от смены работы или официального трудоустройства, поскольку вместе с этим происходит обновление данных в военкомате; беженцы . Несколько миллионов женщин (большинство из которых, согласно данным опросов, имеют высшее образование) находятся за границей и работают в стране пребывания;

. Несколько миллионов женщин (большинство из которых, согласно данным опросов, имеют высшее образование) находятся за границей и работают в стране пребывания; демографическая ситуация. Дефицит среди специалистов рабочих профессий наблюдался и до полномасштабной войны. Украинской экономике не хватает молодых мужчин. Кроме того, происходил дисбаланс и в образовании: когда рынок нуждался в электриках, строителях, инженерах, украинцы получали образование менеджеров, юристов и экономистов.

OBOZ.UA провел опрос 16 крупнейших работодателей в Украине. Среди них такие компании, как "Метинвест", ДТЭК, АТБ, "Киевстар", IDS и другие. Результаты показали: крупные работодатели уже сейчас адаптируют свои учебные программы и берут работников без опыта на значительное количество открытых вакансий.

При этом далеко не каждая компания готовится принимать на работу ветеранов (как своих демобилизованных сотрудников, так и ранее не работавших в их компаниях). Для этого необходимо уже сейчас проводить обучение коллективов, разрабатывать программы переквалификации, адаптировать условия работы для тех, кто получил инвалидность и т. д.

Украинский рынок труда после войны не сможет восстановиться без привлечения к экономической активности большего количества населения. Поэтому эра эйджизма, когда на работу не хотели брать сотрудников старше 50 лет, отсутствие инклюзивности, что делало невозможным трудоустройство украинцев с инвалидностью, должны остаться в прошлом.