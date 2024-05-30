Работодатели в панике из-за нехватки рабочих рук: когда зарплаты обгонят довоенный уровень

На украинских сайтах поиска работы быстро растет количество вакансий. Бизнес начал активнее искать работников, что свидетельствует о восстановлении экономики даже вопреки войне. Поэтому уровень безработицы постепенно снижается, а зарплаты в 2025 году обгонят довоенные.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, отмечая, что украинский бизнес испытывает нехватку работников. Это подтверждает и уменьшение количества резюме – в некоторых отраслях на одну вакансию откликается в среднем менее одного человека.

Существенный дефицит кадров наблюдается во многих секторах. Самый острый "голод" рабочих рук ощущается среди:

рабочих специальностей ;

; в логистике;

в розничной торговле.

Сложности с поиском персонала объясняются очевидными во время войны факторами: миграцией украинцев и мобилизацией трудоспособного населения. В то же время, навыки и запросы кандидатов часто не соответствуют предложенным должностям, из-за чего растет конкуренция за квалифицированных работников. В ответ бизнес повышает зарплаты – в 2025 году они могут превысить довоенный уровень.

В НБУ прогнозируют, что напряженность на рынке труда будет сохраняться еще длительное время, а после войны – когда придется восстанавливать разрушенную страну – конкуренция за работников только усилится. Это способствует и снижению безработицы:

в 2023 году – 18,2%;

в 2024 – 14,2%;

в 2025 – до 11,9%;

в 2026 году – до 10,6%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что соотношение вакансий и резюме на популярных кадровых площадках в Украине доходит до критической отметки друг к другу. Рабочих рук критически не хватает, а бронирование стало дополнительным конкурентным преимуществом.

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