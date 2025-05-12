Работодатели скоро будут готовы "драться" за работников: в каких отраслях ситуация уже критическая

В Украине продолжается дефицит рабочих рук – сейчас сильнее всего работодатели нуждаются в представителях рабочих профессий. В частности украинцев активно зовут работать машинистами, слесарями, сварщиками и швеями.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка рынка труда Украины 2024-2025", опубликованные на презентации, организованной швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале украинского филиала Helvetas Swiss Intercooperation.

Государственная служба занятости Украины учтет результаты исследования при разработке направлений обучения безработных и участников боевых действий. Авторы исследования утверждают, что сейчас наиболее востребованными профессиями для найма в Украине являются:

тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;

слесарь-ремонтник;

электрогазосварщик;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

сестра медицинская (брат медицинский);

слесарь по ремонту подвижного состава;

водитель автотранспортных средств;

швея.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в определенных сферах. А именно:

водоснабжение – 53%;

здравоохранение – 46,2%;

энергетика – 44,1%;

добывающая промышленность – 42%;

образование – 40%;

сельское хозяйство – 39%

Наименьшая потребность кадров в 2025 году, оказалась в информации и телекоммуникациях, а также операциях с недвижимым имуществом. Кроме того, слабый кадровый голод среди представителей профессиональной, научной и технической деятельности.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подтвердил, что Украина ежегодно будет нуждаться в 400 000 трудовых мигрантов, поскольку в стране острый дефицит кадров в ключевых сферах, несмотря на миллионы безработных. На фоне военных потерь, массового выезда граждан за границу и стремительного старения населения, государство оказалось в ситуации, когда без привлечения внешней рабочей силы экономический рост будет невозможен

Также OBOZ.UA ранее уже сообщал, что Украине остро нужны инженеры, ИТ-специалисты, медики, аграрии и психологи – это ключевые профессии для восстановления страны. Зато экономисты, юристы и менеджеры уже перенасытили рынок и имеют ограниченные перспективы трудоустройства.

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