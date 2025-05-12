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Работодатели скоро будут готовы "драться" за работников: в каких отраслях ситуация уже критическая

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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В каких профессиях нуждаются украинские работодатели

В Украине продолжается дефицит рабочих рук – сейчас сильнее всего работодатели нуждаются в представителях рабочих профессий. В частности украинцев активно зовут работать машинистами, слесарями, сварщиками и швеями.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка рынка труда Украины 2024-2025", опубликованные на презентации, организованной швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале украинского филиала Helvetas Swiss Intercooperation.

Государственная служба занятости Украины учтет результаты исследования при разработке направлений обучения безработных и участников боевых действий. Авторы исследования утверждают, что сейчас наиболее востребованными профессиями для найма в Украине являются:

  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
  • слесарь-ремонтник;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • сестра медицинская (брат медицинский);
  • слесарь по ремонту подвижного состава;
  • водитель автотранспортных средств;
  • швея.
Профессиональные приоритеты на рынке труда Украины

Наибольший дефицит кадров наблюдается в определенных сферах. А именно:

  • водоснабжение  – 53%;
  • здравоохранение  – 46,2%;
  • энергетика  – 44,1%;
  • добывающая промышленность  – 42%;
  • образование  – 40%;
  • сельское хозяйство  – 39%

Наименьшая потребность кадров в 2025 году, оказалась в информации и телекоммуникациях, а также операциях с недвижимым имуществом. Кроме того, слабый кадровый голод среди представителей профессиональной, научной и технической деятельности.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подтвердил, что Украина ежегодно будет нуждаться в 400 000 трудовых мигрантов, поскольку в стране острый дефицит кадров в ключевых сферах, несмотря на миллионы безработных. На фоне военных потерь, массового выезда граждан за границу и стремительного старения населения, государство оказалось в ситуации, когда без привлечения внешней рабочей силы экономический рост будет невозможен

Также OBOZ.UA ранее уже сообщал, что Украине остро нужны инженеры, ИТ-специалисты, медики, аграрии и психологи  – это ключевые профессии для восстановления страны. Зато экономисты, юристы и менеджеры уже перенасытили рынок и имеют ограниченные перспективы трудоустройства.

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