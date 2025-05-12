Работодатели скоро будут готовы "драться" за работников: в каких отраслях ситуация уже критическая
В Украине продолжается дефицит рабочих рук – сейчас сильнее всего работодатели нуждаются в представителях рабочих профессий. В частности украинцев активно зовут работать машинистами, слесарями, сварщиками и швеями.
Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка рынка труда Украины 2024-2025", опубликованные на презентации, организованной швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале украинского филиала Helvetas Swiss Intercooperation.
Государственная служба занятости Украины учтет результаты исследования при разработке направлений обучения безработных и участников боевых действий. Авторы исследования утверждают, что сейчас наиболее востребованными профессиями для найма в Украине являются:
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
- слесарь-ремонтник;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- сестра медицинская (брат медицинский);
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- водитель автотранспортных средств;
- швея.
Наибольший дефицит кадров наблюдается в определенных сферах. А именно:
- водоснабжение – 53%;
- здравоохранение – 46,2%;
- энергетика – 44,1%;
- добывающая промышленность – 42%;
- образование – 40%;
- сельское хозяйство – 39%
Наименьшая потребность кадров в 2025 году, оказалась в информации и телекоммуникациях, а также операциях с недвижимым имуществом. Кроме того, слабый кадровый голод среди представителей профессиональной, научной и технической деятельности.
Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подтвердил, что Украина ежегодно будет нуждаться в 400 000 трудовых мигрантов, поскольку в стране острый дефицит кадров в ключевых сферах, несмотря на миллионы безработных. На фоне военных потерь, массового выезда граждан за границу и стремительного старения населения, государство оказалось в ситуации, когда без привлечения внешней рабочей силы экономический рост будет невозможен
Также OBOZ.UA ранее уже сообщал, что Украине остро нужны инженеры, ИТ-специалисты, медики, аграрии и психологи – это ключевые профессии для восстановления страны. Зато экономисты, юристы и менеджеры уже перенасытили рынок и имеют ограниченные перспективы трудоустройства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!