Работодатели ищут таких сотрудников: в каких регионах Украины наблюдается наибольший дефицит кадров

В Украине резко сократилось число мужчин в возрасте 18-22 лет, ищущих работу: за год их стало на 19 % меньше, в то время как общее число соискателей выросло. Наиболее остро дефицит ощутили гостинично-ресторанный бизнес, розничная торговля, строительство, пищевая промышленность, металлургия, а также транспорт и логистика. В то же время зарплаты для студентов и кандидатов без опыта уже почти сравнялись со среднерыночными.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску специалистов. По результатам опроса, 68% из 967 работодателей заявили, что за последний год дефицит работников в той или иной степени усилился.

Молодых мужчин стало на 19% меньше

26 августа 2025 года Кабмин изменил порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Спустя год Work.ua решил проверить, как это отразилось на рынке труда. Для этого сервис сравнил данные за июль 2025-го и июль 2026 года. Речь шла, в частности, о количестве мужчин в возрасте 18–22 лет, которые откликались на вакансии, сферах, в которых они искали работу, а также об их ожиданиях по зарплате.

Результат оказался весьма показательным. В июле 2025 года на вакансии Work.ua откликались 16 712 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Через год таких кандидатов осталось 13 483. Таким образом, за год количество откликов от молодых мужчин сократилось на 19%, или более чем на 3,2 тыс. кандидатов.

При этом среди женщин той же возрастной группы изменения были гораздо меньшими. Количество кандидаток в возрасте 18–22 лет сократилось лишь на 2% – с 33 493 до 32 963. Особенно важно сравнение с общим рынком: за тот же период количество всех кандидатов, откликнувшихся на вакансии, выросло на 11%.

В каких сферах молодых мужчин стало больше всего не хватать

Наиболее заметные изменения произошли в категориях, где традиционно много молодых работников. Портал ранее анализировал возрастную структуру кандидатов и выяснил, что доля молодежи до 25 лет особенно высока в гостинично-ресторанном бизнесе, культуре, маркетинге, IT, медиа, дизайне, сфере красоты и спорта, розничной торговле и сфере услуг.

После сравнения данных за два года стало ясно, что во многих из этих направлений количество мужчин в возрасте 18–22 лет, откликавшихся на вакансии, действительно сократилось. Наибольшее падение зафиксировали в категории "Культура, музыка, шоу-бизнес" — минус 41%.

Еще на 30% сократилось количество откликов молодых мужчин в категории "Бухгалтерия, аудит". Примерно на 29% меньше стало мужчин в возрасте 18–22 лет среди кандидатов в таких направлениях, как:

гостинично-ресторанный бизнес и туризм;

секретариат, делопроизводство и административно-хозяйственная деятельность;

розничная торговля.

На 28% уменьшилось количество таких кандидатов в категории "СМИ, издательство, полиграфия". Еще на 26% — в категориях "Охрана, безопасность" и "Красота, фитнес, спорт". В сфере дизайна и творчества падение составило 25%, в сфере обслуживания – 24%. Еще на 23% сократилось количество мужчин в возрасте 18–22 лет среди кандидатов в сфере управления персоналом и администрации.

Сам факт уменьшения количества откликов не означает, что причиной каждого конкретного изменения был именно выезд молодых мужчин за границу. На активность кандидатов могут влиять количество вакансий, поведение работодателей и другие факторы.

Несмотря на общее сокращение, такая тенденция наблюдалась не во всех направлениях. Из 28 проанализированных категорий только в четырёх количество мужчин в возрасте 18–22 лет, откликавшихся на вакансии, возросло.

Больше всего — в страховании и юриспруденции, по 19%. В строительстве и архитектуре прирост составил 13%, а в категории "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" — 10%. Например, в страховании в целом немного вакансий и кандидатов, поэтому даже небольшое изменение в абсолютном количестве может дать значительный процент.

68% работодателей уже ощутили усиление дефицита

Данные по отзывам показывают поведение кандидатов, но сами по себе не дают ответа на вопрос, насколько эти изменения ощутимы для компаний. Поэтому платформа отдельно опросила 967 работодателей.

Результаты показали, что 68% опрошенных в той или иной степени ощутили усиление дефицита работников. В то же время лишь 7% работодателей заявили, что отток мужчин в возрасте 18–22 лет не повлиял на кадровый дефицит, поскольку они начали активнее нанимать людей из других возрастных и социальных групп.

Исследователи предполагают, что часть компаний пока не успевает достаточно быстро адаптировать подходы к найму к новой ситуации. Бизнес может продолжать искать работников среди привычных для себя категорий кандидатов, хотя доступный кадровый резерв уже изменился.

Когда результаты опроса работодателей сопоставили с поведением кандидатов, стало заметно несколько важных совпадений. Чаще всего об усилении дефицита работников работодатели говорили в:

гостинично-ресторанном бизнесе;

розничной торговле;

строительной промышленности;

деревообработке;

пищевой промышленности;

оптовой торговле;

металлургии;

автобизнесе и автосервисе;

машиностроении;

транспорте и логистике.

Особенно показательными являются HoReCa и розничная торговля. В этих сферах молодежь традиционно составляет значительную часть потенциальных кандидатов. В то же время именно здесь количество откликов от мужчин в возрасте 18–22 лет за год сократилось примерно на 29%.

Компании повышают зарплаты даже тем, кто не имеет опыта

Один из самых очевидных способов реагировать на дефицит кадров — повышать зарплаты. За последний год медианная зарплата в вакансиях увеличилась на 20%. Но предложения для людей, которые только выходят на рынок труда, росли ещё быстрее.

В вакансиях с пометкой "Студентам" медианная зарплата выросла с 23 950 до 29 700 грн, то есть на 24%. В вакансиях для кандидатов "Без опыта" зарплата выросла с 23 500 до 29 000 грн, или на 23%. Для сравнения: общая медианная зарплата в вакансиях составляет 30 000 грн.

Фактически разница между зарплатой, которую работодатели предлагают новичкам, и средней зарплатой на рынке стала минимальной. Зарплаты в Украине в целом растут из-за длительного дефицита кадров, поэтому повышение предложений для студентов и людей без опыта является частью более широкой тенденции.

Еще один показатель — ожидания самих кандидатов в отношении зарплаты. В июле 2025 года мужчины в возрасте 18–22 лет в среднем ожидали медианную зарплату на уровне 22 000 грн. В июле 2026 года этот показатель вырос до 25 000 грн. То есть за год ожидания увеличились примерно на 14%.

Интересно, что это меньше, чем рост зарплатных предложений работодателей для студентов и людей без опыта. Иными словами, компании готовы повышать оплату труда начинающим быстрее, чем сами молодые кандидаты повышают свои финансовые ожидания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине всё острее ощущается нехватка медицинских работников: за четыре года количество объявлений о вакансиях в сфере медицины почти удвоилось. В то же время медианная зарплата (половина окладов выше этой суммы, половина — ниже) выросла лишь на 20% — с 16 700 до 20 000 грн.

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