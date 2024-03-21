Пытались нажиться на строительстве фортификаций: компанию с Харьковщины уличили в растрате 20 млн грн

Строительную компанию в Харьковской области уличили в попытке растратить более 20 млн грн бюджетных средств. Фирма вывела на счет "ФОПа" (физлица-предпринимателя) деньги, предназначенные для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковщины.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Название компании не раскрывается, однако в БЭБ указывают, что это предприятие неоднократно становилось победителем тендеров, проведенных одним из департаментов Харьковской облгосадминистрации.

По данным детективов, компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 млн грн. После этого часть средств, а именно 20,45 млн грн, фирма перевела на счета "ФОПа", зарегистрированного в январе 2024 года.

"Упоминаемое лицо (физлицо-преприниматель. – Ред.) фактически работает администратором учреждения питания, то есть не имеет отношения к строительству. В тоже время, после получения средств, лицо пыталось перечислить средства на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров", – сообщили в БЭБ.

Все платежи по счетам этого физлица уже остановлены. Сумма в 20,45 млн грн заблокирована.

"Детективы БЭБ принимают дальнейшие меры по недопущению растраты бюджетных средств, выделенных для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковской области. Досудебное расследование продолжается", – подчеркнули в бюро.

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